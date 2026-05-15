/Gold Silver Price Crash: వెండి రూ. 15వేలు.. బంగారం రూ. 1,978.. భారీ పతనం దిశగా బంగారం, వెండి ధరలు..!!

Gold Silver Price Crash: గత వారం రోజులుగా భారీగా పెరుగుతూ పసిడి ప్రియులను భయబ్రాంతులకు గురి చేసిన బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పతనం అయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా మారిన పరిణామాల నేపథ్యంలో బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. దీంతో పసిడి ప్రియులు ఊరిపీల్చుకుంటున్నారు.
బంగారం, వెండి ధరలు కుప్పకూలాయి. బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు 1,978 రూపాయలకు పైగా తగ్గగా, వెండి ధరలు దాదాపు 10,000 రూపాయలు తగ్గాయి. నిన్న గురువారం కిలో వెండి ధర 5వేలు తగ్గింది. నేడు 10వేలు తగ్గింది. దీంతో రెండు రోజుల్లోనే కిలో వెండి ధర రూ. 15000 వేలు తగ్గడం గమనార్హం.
ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 160,000గా ఉంది. ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,978 తగ్గింది. శాతంలో చెప్పాలంటే, బంగారం ఇప్పటివరకు 122శాతం మేర పడిపోయింది. ఇప్పటివరకు, బంగారం 10 గ్రాములకు కనిష్టంగా రూ. 159,946 గరిష్టంగా రూ. 160,992 స్థాయికి చేరుకుంది.
ఇక వెండి ధరలు కిలోకు 11,391 రూపాయలు తగ్గాయి. ప్రస్తుతం ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర 279,711 రూపాయలుగా ఉంది. ఇప్పటివరకు వెండి ధర కిలోగ్రాముకు కనిష్టంగా 279,458 రూపాయలు, గరిష్టంగా 283,219 రూపాయలకు చేరింది.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో నేడు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి పై ఏకంగా రూ. 2,240 తగ్గింది. దీంతో బంగారం ధర రూ. 1,60,090ట్రేడ్ అవుతోంది. ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 2,050 తగ్గింది. దీంతో 1,46,750 పలుకుతోంది. ఒక్కరోజునే ఇంత భారీగా తగ్గడం గత కొన్ని రోజుల్లో ఇదే మొదటి సారి అని చెప్పవచ్చు.
దేశంలోని ఇతర నగరాల్లో చూస్తే... చెన్నైలో పసిడి ధరలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,63,090 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్లకు రూ. 1,49,500 పలుకుతోంది. ముంబై, కోల్కతా, బెంగళూరు నగరాల్లో హైదరాబాద్కు సమానంగా ధరలు ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,60,240 గా నమోదు అయ్యింది.
బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గడంతో వివాహాది శుభకార్యాల సీజన్ నేపథ్యంలో వినియోగదారులు శుభసూచకంగా భావిస్తున్నారు. ఈ ధరల పతనం అమ్మకాలపై సానుకూల ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంటుందని వ్యాపారులు కూడా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.