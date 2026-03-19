  • Gold Silver Price Crash: ఇన్వెస్టర్లకు బిగ్ షాక్.. బంగారం ధరలు ఢమాల్.. నెక్ట్స్ జరిగేది ఇదే..!!

Gold Silver Price Crash: ఇన్వెస్టర్లకు బిగ్ షాక్.. బంగారం ధరలు ఢమాల్.. నెక్ట్స్ జరిగేది ఇదే..!!

Gold Silver Price Crash:  హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో నేడు మార్చి 19వ తేది గురువారం  బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.2,780 తగ్గింది. దీంతో  రూ.1,54,640కు చేరింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10గ్రాముల బంగారం ధర  రూ.2,550 పతనమై రూ.1,41,750గా ఉంది. అటు వెండి కూడా భారీగా పడిపోయింది. బంగారం, వెండి ధరలు ఇన్వెస్టర్లకు ఊహించని షాకిచ్చాయని చెప్పాలి. బంగారం, వెండిపై ఇన్వెస్ట్ చేయడంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. అదేంటో చూద్దాం. 
ఒకసారి ఊహించండి… ప్రతి ఉదయం లేచిన వెంటనే బంగారం, వెండి ధరలను చూసి మనసుకు ఓదార్పు పొందే ఒక సాధారణ పెట్టుబడిదారుడు. ఆ అలవాటు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు కారణమైతే ఎలా ఉంటుంది? ఇదే పరిస్థితి హైదరాబాద్ లో  నివసించే రాజేష్ (కల్పిత పేరు)కు ఎదురైంది. మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన అతను..  తన పొదుపులో పెద్ద భాగాన్ని బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టాడు. చిన్నప్పటి నుంచి “బంగారం ఎప్పుడూ నష్టపరచదు” అనే నమ్మకంతో పెరిగిన అతను, ప్రతి ఉదయం ధరలను చూసి సంతోషపడేవాడు. కానీ కొంతకాలంగా అతను చూసింది మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా మారింది.

రోజురోజుకూ ధరలు క్షీణించడం ప్రారంభమైంది. మొదట ఇది చిన్న మార్పులా కనిపించినా, కొద్ది రోజుల్లోనే పరిస్థితి తీవ్రంగా మారింది. బంగారం ధర దాదాపు 13 శాతం పడిపోగా, వెండి దాదాపు 26 శాతం క్షీణించింది. ఈ పతనంతో మార్కెట్ నుంచి సుమారు 5.5 ట్రిలియన్ డాలర్ల విలువ మాయం అయింది. ఇది కేవలం సంఖ్య కాదు.. ఇది పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసంపై పెద్ద దెబ్బ అని చెప్పాలి.

“ఇంత పెద్ద మార్పు ఎందుకు జరిగింది?” అని రాజేష్ ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు. ఈ కథ వెనుక ప్రధాన కారణాలు ప్రపంచ రాజకీయాలు.. ఆర్థిక విధానాలే. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపించాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగారం సురక్షిత పెట్టుబడిగా మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది. కానీ ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది.

దీనికి ప్రధాన కారణం ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయాలు. ఫెడ్ ఛైర్మన్ జోరేమ్ ఫావేల్ వడ్డీ రేట్లు త్వరలో తగ్గించే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, వడ్డీ రాబడి లేని బంగారం పెట్టుబడిగా ఆకర్షణ కోల్పోతుంది. దీంతో పెట్టుబడిదారులు తమ డబ్బును ఇతర మార్గాలకు మళ్లించడం ప్రారంభించారు.

ఇంకా ఒక కీలక అంశం డాలర్ బలం. డాలర్ సూచీ 100కు పైగా పెరగడం వల్ల బంగారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఖరీదవుతుంది. దీని ప్రభావంగా డిమాండ్ తగ్గి ధరలు మరింత దిగజారాయి. ఇది మాత్రమే కాదు… ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు కూడా పరిస్థితిని క్లిష్టతరం చేశాయి. అమెరికాలో ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (PPI) అంచనాలను మించి పెరగడం, ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా నియంత్రణలోకి రాలేదనే సంకేతాన్ని ఇచ్చింది. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా చమురు ధరలు పెరగవచ్చనే భయం కూడా దీనికి తోడైంది. ఈ అంశం ద్రవ్యోల్బణాన్ని మరింత పెంచే అవకాశం ఉందని పావెల్ స్వయంగా అంగీకరించారు.

ఈ పరిణామాలన్నింటిని గమనించిన రాజేష్‌కు ఒక విషయం స్పష్టమైంది.. ఇది సాధారణ ధరల పడిపోవడం కాదు, మార్కెట్‌లో జరుగుతున్న పెద్ద మార్పుకు సంకేతమని తెలుసుకున్నాడు. అయితే ఈ కథలో మరో కోణం కూడా ఉంది. యుద్ధ పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమైతే లేదా డాలర్ బలహీనపడితే, బంగారం మళ్లీ పైకి రావచ్చు. చరిత్ర చెబుతున్నట్లుగా, అనిశ్చితి సమయాల్లో బంగారం తిరిగి తన విలువను నిరూపించుకుంటుంది.

ఇప్పుడు రాజేష్ తన ఆలోచనను మార్చుకున్నాడు. భయంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కాకుండా, పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఎందుకంటే అతనికి ఇప్పుడు తెలుసు.. ప్రతి మార్కెట్ పతనం వెనుక ఒక కొత్త అవకాశం దాగి ఉంటుంది.

Dinesh Karthik: మరోసారి తండ్రైన క్రికెటర్ దినేశ్ కార్తీక్‌.. పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపికా పల్లికల్