Gold silver Price Drop Hyderabad Today: పతనం కాదు పాతాళానికే.. బంగారం రూ. 6వేలు.. వెండి రూ. 20వేలు డౌన్..హైదరాబాద్‌లో లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే..!!

Gold silver Price Drop Hyderabad Today: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో సోమవారం  మార్చి 23, 2026  బంగారం, వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా భారీగా పతనమయ్యాయి. గత కొంతకాలంగా రికార్డు స్థాయి ధరలతో సామాన్యులకు చుక్కలు చూపించిన పసిడి, ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా దిగిరావడంతో పసిడి ప్రియులు ఎగిరిగంతేస్తున్నారు. 
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏర్పడిన మార్పులు, యుద్ధ మేఘాల మధ్య ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్‌కు మొగ్గు చూపడంతో దేశీయంగా ధరలు భారీగా క్షీణించాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కేవలం ఒక్క రోజు వ్యవధిలోనే బంగారంపై వేల రూపాయల కోత విధించడం పసిడి ప్రియులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

తాజా ధరల వివరాల ప్రకారం.. హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల  10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 5,950 మేర తగ్గింది. దీంతో నిన్నటి వరకు గరిష్టాల్లో ఉన్న ధర ఇప్పుడు రూ. 1,40,020 వద్దకు చేరింది. ఇక ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా రూ. 5,450 పతనమై రూ. 1,28,350 పలుకుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ స్థాయిలో ధరలు తగ్గడం సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది.  

బంగారంతో పోటీ పడుతూ వెండి కూడా భారీగా దిగివచ్చింది. హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ. 20,000 మేర క్షీణించడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో కేజీ సిల్వర్ రేటు రూ. 2,30,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండిపై ఇంత భారీ స్థాయిలో ధర తగ్గడం ఇటీవలి కాలంలో ఇదే మొదటిసారి అనిచెప్పాలి.

అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలోపేతం కావడం,  స్టాక్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ, లోకల్ మార్కెట్‌లో కొనుగోలుదారులు ఈ తగ్గింపును ఒక గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నారు. ధరలు మరింత తగ్గుతాయా లేదా అన్న ఆందోళన పక్కన పెడితే, ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు నిజంగానే 'గోల్డెన్ ఛాన్స్' అని చెప్పవచ్చు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

