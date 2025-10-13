Gold Rate Today: దీపావళి ముందు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. దంతేరాస్ వరకు తులంపై 14వేలు తగ్గింపు.. అక్టోబర్ 13వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు కాస్త శాంతించినట్లే. నేడు అక్టోబర్ 13వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. సోమవారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,25,080, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,14,650గా నమోదైంది. వెండి ధర ఒక కిలోకు రూ. 1,87,000గా ఉంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే స్వల్పంగా తగ్గినా, బంగారం ఇంకా ఆల్టైమ్ రికార్డ్ స్థాయిల్లోనే ట్రేడవుతోంది.
బంగారం ధర పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ విలువ పతనం, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాపై సుంకాల విధానాన్ని తిరిగి ప్రస్తావించడంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మార్కెట్లలో ఆందోళన నెలకొంది. ఈ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తిగా బంగారాన్ని ఎంచుకోవడం వల్ల ధరలు బలంగా పెరిగాయి.
డాలర్ విలువ తగ్గిపోవడం కూడా బంగారానికి అనుకూలంగా మారింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారత మార్కెట్లో కూడా ధరలు బలంగా నిలిచాయి.
బంగారం ధరలు ఈ స్థాయిలో ఉండటంతో, పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హాల్మార్క్డ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. భారత ప్రభుత్వం ఇప్పటికే హాల్మార్క్ లేకుండా బంగారం విక్రయించడాన్ని నిషేధించింది.
అయితే, ఇటీవల నకిలీ హాల్మార్క్ మోసాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. కొంతమంది వ్యాపారులు కస్టమర్లను మోసం చేసేందుకు నకిలీ హాల్మార్క్ ముద్రలు వేసి ఆభరణాలను విక్రయిస్తున్నారు. వీరు ప్రత్యేక యంత్రాలను ఉపయోగించి నకిలీ BIS హాల్మార్క్, HUID నంబర్లు ముద్రిస్తున్నారు.
HUID (Hallmark Unique Identification Number) అనేది ప్రతి బంగారు ఆభరణానికి కేటాయించే ప్రత్యేక గుర్తింపు. అది నిజమైనదేనా కాదా అనేది కస్టమర్ BIS Care App ద్వారా చెక్ చేయవచ్చు. అయితే కొందరు మోసగాళ్లు ఇతర బంగారు వస్తువుల HUIDలను కాపీ చేసి తప్పుడు ముద్రలు వేస్తున్నారు.
నిపుణులు చెబుతున్నట్లు, ఏదైనా బంగారం ఆభరణం కొనుగోలు చేసే ముందు బిల్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి, అలాగే హాల్మార్క్డ్ గుర్తులు, HUID నంబర్ సరిచూడాలి. ఏవైనా అనుమానాస్పద అంశాలు కనిపించిన వెంటనే సంబంధిత బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) లేదా కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్ 1800-11-4000 కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
ఈ మోసాలు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్ వంటి ప్రాంతాల్లో బయటపడినట్లు సమాచారం. కాబట్టి పసిడి ఆభరణాలు కొనేటప్పుడు తక్కువ ధర లేదా డిస్కౌంట్ పేరుతో ఆకర్షించే ఆఫర్లకు లోబడకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నవారు లేదా ఆభరణాలు కొనాలనుకున్నవారు నాణ్యతను ధృవీకరించుకోవడం తప్పనిసరి. హాల్మార్క్ ఉన్న అసలు బంగారం మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. మోసపూరిత వ్యాపారుల వలలో పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.