Gold Price Today: భారీగా తగ్గిన పసిడి ధర.. డిసెంబర్ 10వ తేదీ బంగారం, వెండి ధరలు ఎంత తగ్గాయే తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!

Gold -Silver Price Today: మల్టీ-కమోడిటీ మార్కెట్, బులియన్ మార్కెట్ అంతటా బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. బులియన్ మార్కెట్లో వెండి సుమారు రూ. 2,000 తగ్గింది. డిసెంబర్ 10వ తేదీ బుధవారం బంగారం-వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
మల్టీ-కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో డిసెంబర్ 10వ తేదీ బుధవారం నాడు బంగారం- వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. బంగారం రూ. 800 తగ్గింది. వెండి రూ. 1,400 కంటే ఎక్కువ తగ్గింది. ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్పై ఒత్తిడి మధ్య ఈ తగ్గుదల ఉన్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
MCXలో బంగారం ధర రూ.800 తగ్గి రూ.129,101 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, వెండి ధర రూ.1,400 తగ్గి కిలోకు రూ.180,100 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది నేటి కనిష్ట స్థాయి అని చెప్పాలి.
ఇండియన్ బులియన్ మార్కెట్ (IBJA) ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 800 తగ్గి రూ. 127,409కి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 800 తగ్గి రూ. 126,899కి చేరుకుంది. అదేవిధంగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 116,707. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 95,557. వెండి ధర నేడు రూ. 2,000 తగ్గి, ఇప్పుడు కిలోకు రూ. 177,054గా ఉంది.
బంగారం - వెండి కొన్ని రోజుల క్రితం రికార్డు గరిష్టాలను తాకింది. బంగారం రికార్డు స్థాయిలో 10 గ్రాములకు రూ. 134,024, ప్రస్తుత ధర 10 గ్రాములకు రూ. 129,100. బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 4900 తక్కువగా ఉంది.
అదేవిధంగా కొన్ని రోజుల క్రితం కిలోకు రూ. 185,234 రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్న వెండి ఇప్పుడు కిలోకు రూ. 180,100కి పడిపోయింది. వెండి దాని రికార్డు గరిష్ట స్థాయి నుండి రూ. 5,200 తగ్గింది.
బంగారం, వెండి ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేటు తగ్గింపుపై అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. వివాహాల సీజన్లో కూడా కొనుగోళ్లు ఆశించిన స్థాయిలో జరగలేదు. ఇంకా, అమెరికా, భారతదేశం ప్రస్తుతం సుంకాలపై ఒక ఒప్పందానికి రాలేకపోతున్నాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.