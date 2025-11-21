English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold -Silver Price Today: రూ. 8000తక్కువకే తులం బంగారం.. నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం ఏపీ, తెలంగాణలో పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold -Silver Price Today: నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు నమోదయ్యాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల  స్వచ్చమైన  బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,27,260గా ఉంది.  22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,14,700 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అదే సమయంలో వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ.1,60,360గా నమోదు అయ్యింది.  నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే బంగారం రేట్లు కొద్దిగా తగ్గినా, మొత్తంగా  పరిశీలిస్తే మళ్లీ పెరుగుదల వైపు కదులుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అయితే 10 గ్రాముల బంగారం ధర గరిష్ట స్థాయి రూ. 1,35,000 నుంచి రూ. 1,27,260కు దిగి వచ్చింది. అంటే ఇంకా తులంపై రూ. 8000 తక్కువగా పలుకుతుందని చెప్పవచ్చు. 
 
గత మూడు రోజులుగా పసిడి రేట్లు పెద్ద ఎత్తున ఊగిసలాడుతున్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో డాలర్ బలహీనతను నిపుణులు చెబుతున్నారు. డిసెంబర్‌లో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని పెట్టుబడిదారులు భావించడం వల్ల బంగారం విలువ పెరిగే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే వడ్డీ రేట్లపై స్పష్టమైన ప్రకటన వెలువడనందున గ్లోబల్ మార్కెట్లు అస్థిరంగా ఉన్నాయి.  

ఈ సంవత్సరంలో బంగారం ధరలు అసాధారణంగా పెరిగిన విషయం ప్రత్యేకం. సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకూ చూసినట్లయితే, బంగారం ధరల్లో సుమారు 55శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. ఇంత భారీగా ధరలు పెరగడం చరిత్రలోనే అరుదని నిపుణులు వ్యాఖ్యానించారు. ఫలితంగా దేశీయంగా బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం సామాన్య ప్రజలకు భారంగా మారింది. 

ప్రత్యేకించి 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర లక్ష రూపాయలకు పైగానే ఉండటం వల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలు వివాహాలు, శుభకార్యాల సందర్భాల్లో ఆభరణాలు కొనడం పెద్ద సవాలుగా మారింది. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా బంగారం ధరల పెరుగుదలపై కీలక ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి.   

అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అమలు చేసిన భారీ దిగుమతి సుంకాలు ప్రపంచ మార్కెట్లలో ఒత్తిడిని పెంచాయి. స్టాక్ మార్కెట్లు వరుసగా నష్టాలను ఎదుర్కొనడంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ సొమ్మును సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారంలోకి మళ్లించడం ప్రారంభించారు. దాంతో పసిడి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి.

వెండి ధర కూడా ఇదే ధోరణిలో పెరిగింది. పారిశ్రామిక రంగంలో భారీ డిమాండ్ పెరగడం, ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్–సోలార్ రంగాలలో వినియోగం అధికమవడం వెండి రేటును చరిత్రాత్మక గరిష్టాలకు చేర్చింది.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

