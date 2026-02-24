English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Silver Price Today, 24 February 2026 : బంగారం కొనాలనుకుంటున్న వారికి  మరోసారి ధరల షాక్ ఎదురైంది. ఒక రోజు స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి రేట్లు తిరిగి ఎగబాకాయి. దేశీయ మార్కెట్‌లో తులం బంగారం ధర రూ.2 వేలకుపైగా పెరగడం గమనార్హం. వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ.3 లక్షల మైలురాయిని దాటి మళ్లీ రికార్డు స్థాయిల వైపు కదులుతోంది. ఫిబ్రవరి 24న హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో ఈ పెరుగుదల స్పష్టంగా కనిపించింది.
1 /6

అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్  తాజా సుంకాల నిర్ణయాలు, ఇరాన్‌పై ఉద్రిక్తతల అంచనాలు, అలాగే  ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీ రేట్లపై ఉన్న అనిశ్చితి ఇలా అన్ని కలిపి పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత ఆస్తులవైపు మళ్లిస్తున్నాయి. గ్లోబల్ వాణిజ్య, రాజకీయ అస్థిరత నేపథ్యంలో బంగారాన్ని రిస్క్ ఫ్రీ ఆప్షన్‌గా భావించి పెద్ద ఎత్తున కొనుగోళ్లు జరుగుతున్నాయి.

2 /6

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు దాదాపు 58 డాలర్లు పెరిగి 5165 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. స్పాట్ సిల్వర్ కూడా 1.88 శాతం పెరుగుదలతో ఔన్సుకు 86.28 డాలర్ల వద్ద ఉంది. ఈ గ్లోబల్ ట్రెండ్ దేశీయ మార్కెట్‌పై నేరుగా ప్రభావం చూపింది.

3 /6

హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర తులానికి రూ.2070 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,61,350కు చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా తులానికి రూ.1900 ఎగసి 10 గ్రాములకు రూ.1,47,900గా నమోదైంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కావడంతో దేశీయంగా డిమాండ్ పెరగడం కూడా ధరలను పైకి నెట్టుతోంది.

4 /6

వెండి విషయంలోనూ ఇదే ధోరణి కొనసాగుతోంది. రెండు రోజుల్లోనే కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.30 వేల మేర పెరిగి రూ.3 లక్షల మార్క్‌ను దాటింది. బులియన్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, అంతర్జాతీయ అస్థిరత కొనసాగితే ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. వినియోగదారులు కొనుగోలు నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  

5 /6

 ప్రస్తుతం, ముంబై, చెన్నై, కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 146000 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 159280గా ఉంది.  

6 /6

పూణే  బెంగళూరులో ధర ఈ రెండు నగరాల్లోనూ, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 159280 మరియు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 146000.  

Gold Rate Today gold rate today delhi gold rate today mumbai gold 24 carat price gold price today in india gold price Gold Rate Today

Next Gallery

AP Housing Scheme: సొంతిళ్లు లేని వారికి గుడ్ న్యూస్.. 10.42 లక్షల మందికి ఇళ్ల మంజూరు!