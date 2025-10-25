English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేకులు.. బంగారం రూ. 10వేలు.. వెండి రూ. 25వేలు తగ్గింపు.. అక్టోబర్ 25వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold-Silver Price Fall: దేశంలో బంగారం, వెండి ధరల పతనం మొదలైంది. దీపావళి తర్వాత బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. ఒకానొక సమయంలో పది గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 10వేలు కూడా పడిపోయిన రోజు ఉంది. కాగా నేడు అక్టోబర్ 25వ తేదీ శనివారం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
శనివారం బంగారం, వెండి ధరలు ఆకస్మాత్తుగా తగ్గాయి. కిలో వెండి రూ. 4వేలు తగ్గగా.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 2వేలు పడిపోయింది. బులియన్ మార్కెట్ బంగారం ధర దాదాపు  లక్షకు దగ్గర వచ్చింది. 1లక్షా 30వేలు పలికిన బంగారం ధర ఇప్పుడు 1లక్షా 20లోపలికి వచ్చేసింది. వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. 

ఇంకా MCXలో బంగారం, వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి.శనివారం  బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. శుక్రవారం ఉదయంతో పోలిస్తే శనివారం వెండి, బంగారం ధరలు మరింత తగ్గాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఆసియా మార్కెట్లలో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు తక్కువగా ట్రేడవుతున్నాయి.   

ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలరీ అసోసియేషన్ (IBJA) ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర దాదాపు రూ. 2,000 తగ్గి, అక్టోబర్ 24న సాయంత్రం 5 గంటలకు 10 గ్రాములకు రూ.1,21,518కి చేరుకుంది . 23 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,800 తగ్గి రూ. 1,22,860కి చేరుకుంది.   

అదేవిధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు దాదాపు రూ. 1,700 తగ్గి రూ. 1,11,310కి చేరుకుంది. ఈ సాయంత్రం 18 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 91,139 వద్ద, 14 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 71,088 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఉదయం ధరతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు రూ. 1,000 తగ్గుదల అని చెప్పవచ్చు.

ఈరోజు వెండి ధర రూ.4,000 తగ్గి , కిలోకు రూ.4,400 తగ్గింది. నిన్న సాయంత్రం బులియన్ మార్కెట్లో  వెండి ధర కిలోకు రూ.1,51,450గా ఉంది. అయితే, నేడు దాని ధర రూ.1,47,033కి పడిపోయింది.

MCXలో రెండు విలువైన లోహాల ధరలు కూడా తగ్గాయి. డిసెంబర్ 5 ఫ్యూచర్స్‌కు వెండి ధరలు కిలోకు రూ.2,834 తగ్గి రూ.145,678కి చేరుకున్నాయి. 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు రూ.2,171 తగ్గి రూ.121,933కి చేరుకున్నాయి. 

MCX ప్రకారం, బంగారం దాని రికార్డు గరిష్ట స్థాయి నుండి రూ. 10,000 కంటే ఎక్కువ తగ్గింది, వెండి రూ. 25,000 తగ్గింది. అక్టోబర్ 17న రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత ఈ తగ్గుదల వచ్చింది.   

చాలా నెలలుగా రికార్డు స్థాయిలో లాభాలు ఆర్జించిన తర్వాత లాభాల స్వీకరణ తరంగం కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతున్నాయి. అమెరికా-చైనా వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం వల్ల సురక్షిత పెట్టుబడులకు డిమాండ్ తగ్గింది. బలమైన డాలర్, స్థిరమైన US దిగుబడి కూడా బంగారం ధరలను తగ్గించాయి.  ధన్‌తేరస్, దీపావళి తర్వాత, దేశీయ స్థాయిలో పండుగ సీజన్‌కు డిమాండ్ తగ్గింది.   

