Gold-silver Price Today: బంగారం-వెండి.. తగ్గేదేలేదా? డిసెంబర్ 18వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold-silver Price Today:అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై అనిశ్చితి పెరుగుతున్న తరుణంలో.. బంగారం, వెండిపై ఇన్వెస్టర్లు మరింత ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అంతేకాదు... గ్లోబల్ మార్కెట్లలో నెలకొన్న ఒడిదుడుకులతోపాటు డాలర్ బలహీనత వంటి అంశాలు కూడా బంగారం వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టేందుకు కారణం అవుతున్నాయి. దీని ప్రభావంతో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా భారీగా పెరుగుతూ.. సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.
డిసెంబర్ 17వ తేదీ బుధవారం రోజున కూడా ఈ ట్రెండ్ కొనసాగింది. ముఖ్యంగా వెండి ధరలు బంగారాన్నే మించిపోయే స్థాయిలో దూసుకుపోయి మదుపర్లకు భారీ లాభాలను అందించాయి. మార్కెట్ డేటా ప్రకారం నేడు డిసెంబర్ 18వ తేదీ గురువారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాముల ధర గత రోజుతో పోలిస్తే రూ.660 పెరిగి రూ.1,34,520కు చేరింది. అలాగే ఆభరణాల తయారికి ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ బంగారం ధర కూడా రూ.610 పెరిగి రూ.1,23,310 వద్ద స్థిరపడింది.
వెండి ధరల్లో అయితే అసాధారణమైన ఎగబాకడం కనిపించింది. కేవలం ఒక్క రోజులోనే వెండి ధర ఏకంగా రూ.9,000 మేర పెరిగి కిలో ధర రూ.2,08,100కు చేరింది. ఈ పెరుగుదలతో వెండి పెట్టుబడిదారులకు ఊహించని స్థాయిలో లాభాలు దక్కాయి.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగిస్తున్నదన్న సంకేతాలే ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు. అక్కడ స్వల్పంగా నిరుద్యోగిత రేటు పెరగడం, డాలర్ విలువ బలహీనపడటం వంటి అంశాలు పెట్టుబడిదారులను భద్రమైన ఆస్తుల వైపు మళ్లిస్తున్నాయి. ఈ జాబితాలో బంగారం, వెండి ఎప్పటిలాగే ముందంజలో ఉన్నాయి.
ఇక వెండి విషయంలో మరో కీలక అంశం కూడా ధరలను పైకి నెట్టుతోంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, గ్రీన్ ఎనర్జీ వంటి పరిశ్రమల్లో వెండికి డిమాండ్ పెరుగుతుండగా, సరఫరాలో ఉన్న అంతరాయాలు ధరలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితులు కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు ఇదే దిశగా కదిలే అవకాశముందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
మొత్తానికి.. గ్లోబల్ ఆర్థిక అనిశ్చితి నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి మళ్లీ సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనాలుగా తమ ప్రాధాన్యతను చాటుకుంటున్నాయి. ధరల ఊపు చూస్తే పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి ఇంకా కొంతకాలం తగ్గేలా కనిపించడం లేదు.
ఇక నేడు ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 134,670. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 123,460 పలుకుతోంది. ముంబై, చెన్నై, కోల్కతాలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.123310 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.134520గా ఉంది. పూణే, బెంగళూరులో ధర ఈ రెండు నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.134520 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.123310గా పలుకుతోంది.