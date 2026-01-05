Gold Rate: వెనిజులా ఎఫెక్ట్.. ఆకాశన్నంటుతున్న బంగారం ధర .. తులం ధర ఎంతో వింటే గుండె ఆగడం ఖాయం..!!

Gold Rate: ఇటీవలి కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక..రాజకీయ పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా తీవ్రతరం కావడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ పరిస్థితుల్లో స్టాక్ మార్కెట్లపై పెట్టుబడిదారుల నమ్మకం తగ్గుతుండగా, సురక్షిత పెట్టుబడులుగా భావించే బంగారం, వెండి వైపు వారు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావమే ప్రస్తుతం బంగారం, వెండి ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా అమెరికా వెనిజులాపై సైనిక చర్యకు దిగిన తర్వాత ఈ విలువైన లోహాల ధరల్లో ఒక్కసారిగా ఎగబాకుడు కనిపించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలాస్ మదురోను అరెస్టు చేసి అమెరికాకు తీసుకెళ్లిన ఘటన ప్రపంచ మార్కెట్లలో భయాన్ని రెచ్చగొట్టింది. ఈ పరిణామంతో అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఒక్కసారిగా ఉద్ధృతంగా మారాయి.
ఒకవైపు రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగిస్తానని చెప్పుకుంటున్న ట్రంప్, మరోవైపు వెనిజులా విషయంలో ఏకపక్షంగా సైనిక చర్య చేపట్టడం ప్రపంచానికి విరుద్ధ సంకేతాలు పంపుతోందని విదేశాంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో రష్యా మరింత దూకుడుగా వ్యవహరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని, అలాగే చైనా కూడా తైవాన్ విషయంలో దాడులకు దిగవచ్చన్న ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ రకమైన భయాందోళనలు పెట్టుబడిదారులను రిస్క్ తీసుకునే పెట్టుబడుల నుంచి దూరం చేస్తూ, బంగారం, వెండి వంటి సురక్షిత ఆస్తుల వైపు నడిపిస్తున్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే ప్రస్తుతం ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర సుమారు 4,411 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది గత వారం నమోదైన గరిష్ట స్థాయి 4,419 డాలర్లకు చాలా దగ్గరగా ఉంది. గత ఏడాది డిసెంబర్ 26న ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,549 డాలర్లతో చరిత్రాత్మక గరిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. మరోవైపు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనాలు వెలువడుతుండటంతో, బంగారం వంటి సురక్షిత పెట్టుబడులకు మరింత డిమాండ్ పెరుగుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఫెడ్ మరో రెండు సార్లు వడ్డీ రేట్లలో కోత విధించవచ్చన్న ఆశాభావం కూడా బంగారం ధరలకు మద్దతుగా నిలుస్తోంది.
దేశీయ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే, బంగారం ధరలు ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,40,071గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,28,398గా ఉంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఇలాగే కొనసాగితే రానున్న రోజుల్లో పసిడి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో బంగారు ఆభరణాల ధరలు కూడా సామాన్యులకి మరింత భారంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
