  Gold Price Today: జపాన్ తీసుకున్న ఒక్క నిర్ణయంతో.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పతనం.. డిసెంబర్ 19వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Price Today: జపాన్ తీసుకున్న ఒక్క నిర్ణయంతో.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పతనం.. డిసెంబర్ 19వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Price Today: భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలతోపాటు పారిశ్రామిక రంగంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ ర్యాలీ కొనసాగుతోంది. ఈ పరిణామాలన్నీ కూడా నేరుగా వినియోగదారులపై భారం మరింత పెంచుతున్నాయి. గురువారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి పెరిగి వినియోగదారులకు బ్యాడ్ న్యూస్‌ చెప్పాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ త్వరలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గించవచ్చన్న అంచనాలు ఈ విలువైన లోహాలపై డిమాండ్‌ను పెంచాయి. అయితే కొందరు మదుపర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగడంతో ధరలపై స్వల్ప ఒత్తిడి కూడా కనిపించింది.
గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్‌సైట్ సమాచారం ప్రకారం.. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 19) ఉదయం 6 గంటల సమయానికి 24 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,34,850కు చేరింది. ఇది నిన్నటితో పోలిస్తే రూ.330 మేర పెరగింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ ఆభరణాల బంగారం ధర కూడా పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,23,610గా నమోదు అయ్యింది. వెండి ధరలు కూడా భారీగానే పెరిగాయి. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,11,100 వద్ద ట్రేడవుతుంది. నిన్నటితో పోలిస్తే దాదాపు రూ.3,000 పెరిగింది.  

అమెరికాలో నవంబర్ నెల ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు అంచనాల కంటే తక్కువగా రావడంతో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల కోతపై మళ్లీ ఆశలు పెరిగాయి. ఈ పరిణామం బంగారం, వెండికి మద్దతుగా మారిందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు, అమెరికా,వెనెజువెలా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, పారిశ్రామిక వినియోగంలో వృద్ధి కూడా లోహాల ధరలను పైకి నెట్టాయి. ఇటీవల వారాలుగా డాలర్ విలువ క్రమంగా తగ్గుతూ రావడం కూడా పసిడి ధరలకు అనుకూలంగా మారింది.

  బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల కోతపై ఉన్న అంచనాలే అని నిపుణులు అంటున్నారు. వడ్డీ రేట్లు తగ్గే సమయంలో డాలర్ బలహీనపడటం సహజమే. అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టిన ఇన్వెస్టర్లు, డాలర్ బలహీనత కారణంగా వాటి నుంచి నిష్క్రమించి.. సురక్షితమైన ఆస్తిగా భావించే బంగారంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. ఫలితంగా బంగారం ధరలు డిమాండ్ కారణంగా వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.  

  అయితే.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో గడచిన 24 గంటలుగా బంగారం ధరలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టినట్లు కనిపిస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం జపాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయం అని చెప్పాలి. 1995 తర్వాత తొలిసారిగా జపాన్ వడ్డీ రేట్లను 0.75 శాతానికి పెంచింది. దీనితో పాటు జపాన్ 10ఏళ్ల బాండ్ రాబడులు 1.98 శాతానికి చేరడంతో అమెరికా మార్కెట్లపై కూడా ప్రభావం చూపే ఛాన్స్ ఉంటుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

  ఇప్పటివరకు చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు జపాన్‌లో తక్కువ వడ్డీ రేట్లతో యెన్‌లో రుణాలు తీసుకుని, అధిక రాబడులు ఇచ్చే అమెరికా మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టేవారు. ఈ విధానాన్ని క్యారీ ట్రేడ్ గా పిలుస్తారు. కానీ ఇప్పుడు జపాన్ వడ్డీ రేట్లు పెరిగిన నేపథ్యంలో, యెన్‌లో రుణాలు తీసుకోవడం ఖరీదైనదిగా మారింది. ఫలితంగా యెన్ విలువ బలపడుతోంది. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు అమెరికా మార్కెట్ల నుంచి కొంత మూలధనాన్ని తీసి, జపాన్ యెన్ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి.  

ఈ పరిణామాలన్నీ కూడా అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలపై ఒత్తిడిని మరింత పెంచేలా కనిపిస్తోంది. ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,365 డాలర్ల స్థాయి నుంచి నెమ్మదిగా 4,330 డాలర్లకు దిగినట్లు మార్కెట్ డేటా సూచిస్తోంది. అయితే, వెండి ధరలు మాత్రం ఇప్పటికీ ఆల్‌టైమ్ హై స్థాయిలో ట్రేడవుతుండటం విశేషం.

మరోవైపు గురువారం అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు పాజిటివ్‌గా ముగిశాయి. నవంబర్ నెలలో అమెరికా ద్రవ్యోల్బణం అంచనాల కంటే తక్కువగా నమోదవడం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. దీనితో 2026లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరింత వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు బలపడ్డాయి. ఫలితంగా మార్కెట్లలో భయాలు తగ్గి, ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ భారీగా షేర్ల కొనుగోళ్లకు దిగారు.

    ఈ మొత్తం పరిణామాల ప్రభావం బంగారం మార్కెట్‌పైనా కనిపిస్తోంది. ఒకవైపు అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో లాభాలు, మరోవైపు జపాన్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు కారణంగా, ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుంచి కొంతమేర నిధులను ఉపసంహరించి, అధిక రాబడులు అందించే యెన్ బాండ్లు, అమెరికా ఈక్విటీ మార్కెట్ల వైపు మళ్లిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు కొనసాగితే, బంగారం, వెండి ధరలకు మద్దతు కొనసాగుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.      

