Gold Investment Strategy: ట్రంప్ ఉన్నంత కాలమే ఈ గోల్డ్ రన్ .. ఇప్పుడే చేయాల్సిన స్మార్ట్ మెటల్స్ ప్లాన్ ఇదే.. ఈ సింపుల్ స్ట్రాటజీతో భారీ లాభాలు..!!

Gold Rally 2025: ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మెటల్స్ ర్యాలీ కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి ధరలు రోజుకో కొత్త గరిష్ఠాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇది ఒక్కరోజు లేదా ఒక్కవారం ట్రెండ్ కాదు. ఇది గ్లోబల్ రాజకీయాలు, డాలర్ బలహీనత, అమెరికా విధానాల కలయికతో ఏర్పడిన మధ్యకాల ర్యాలీ అని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఈ పరిస్థితిలో పెట్టుబడిదారులు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. కొత్తగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మీ దగ్గర ఇప్పటికే ఉన్న బంగారం మీద వ్యవసాయ లోన్ తీసుకుని, అదే మొత్తాన్ని మళ్లీ బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఒక వ్యూహాత్మక ఆలోచన అవుతుంది. ఇలా చేస్తే జేబు నుంచి అదనంగా ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు కాకుండా మార్కెట్ ర్యాలీని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
అయితే మొత్తం పెట్టుబడిని బంగారానికే కేటాయించడం కంటే.. అందులో మూడో వంతు వెండికి కేటాయించడం చాలా సేఫ్ గేమ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం వెండి సరఫరా లోటు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, క్రిటికల్ మినరల్గా గుర్తింపు వంటి కారణాలతో బలమైన డిమాండ్లో ఉంది. బంగారం స్థిరత్వానికి ప్రతీక అయితే, వెండి గ్రోత్కు అవకాశం ఉన్న లోహంగా మారింది.
ఇక్కడ ముఖ్యమైన నియమం ఒకటే .. అత్యాశకు పోవద్దు. ఏడాది లోపలగానీ, లేదా మీరు ముందుగా నిర్ణయించుకున్న రిటర్న్ వచ్చిన వెంటనే గానీ, కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన బంగారం లేదా వెండిని విక్రయించేయాలి. మార్కెట్ ఎప్పటికీ మన నియంత్రణలో ఉండదు. లాభం వచ్చినప్పుడు బయటకు రావడమే తెలివైన పెట్టుబడి.
ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఈ మెటల్స్ ర్యాలీ శాశ్వతం కాదు. అమెరికాలో ట్రంప్ రాజకీయ ప్రభావం కొనసాగుతున్నంత కాలమే ఈ మార్కెట్ ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉంది. డాలర్ ధరలు, మారకం విలువలు ఒక పట్టాన అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. ఇవి ఒక్కసారిగా దిశ మార్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
అందుకే ఇది లాంగ్ టర్మ్ జూదం కాదు. ఇది స్పష్టమైన ప్లాన్తో, క్రమశిక్షణతో ఆడాల్సిన ఫైనాన్షియల్ గేమ్. లాభం లక్ష్యం, నిష్క్రమణ సమయం ముందే నిర్ణయించుకుంటేనే ఈ మెటల్స్ ర్యాలీ నిజంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.