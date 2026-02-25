English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Silver Rate: బంగారం.. వెండిపై చైనా కీలక ప్రకటన.. ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం..?

Gold Silver Rate: బంగారం.. వెండిపై చైనా కీలక ప్రకటన.. ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం..?

Gold Silver Rate: బంగారం, వెండి ట్రేడింగ్‌లో పాల్గొనే పెట్టుబడిదారులకు చైనా నుంచి కీలకమైన మార్పులు వెలువడ్డాయి. ప్రపంచంలో ప్రముఖ బులియన్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లలో ఒకటైన Shanghai Gold Exchange (SGE) తన గోల్డ్, సిల్వర్ కాంట్రాక్టులపై మార్జిన్ నిబంధనలు,  రోజువారీ ధరల పరిమితుల్లో సవరణలు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం ట్రేడింగ్ ఖర్చులు, రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ విధానాలు, మార్కెట్ లిక్విడిటీ,  ధరల అస్తిరతపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
1 /5

ఎక్స్ఛేంజ్ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, గోల్డ్ కాంట్రాక్టులపై మార్జిన్ అవసరాన్ని 21 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు. అంటే ట్రేడర్లు ఒక నిర్దిష్ట విలువ గల కాంట్రాక్టును చేపట్టేందుకు ముందుగా ఉంచాల్సిన మూలధనం తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో బంగారం రోజువారీ ధరల హెచ్చుతగ్గుల పరిమితిని 20 శాతం నుంచి 17 శాతానికి కుదించారు. దీని వల్ల ఒక్కరోజులో అధిక స్థాయి ధరల ఊగిసలాటకు కొంతవరకు బ్రేక్ పడుతుంది.

2 /5

వెండి విషయంలో కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరించారు. సిల్వర్ మార్జిన్ రేటును 27 శాతం నుంచి 24 శాతానికి తగ్గించారు. రోజువారీ ధరల పరిమితిని 26 శాతం నుంచి 23 శాతానికి తగ్గించడం ద్వారా మార్కెట్‌లో ఆకస్మిక అస్తిరతను నియంత్రించాలనే ఉద్దేశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ చర్యలతో వెండి ట్రేడింగ్‌లో కూడా లావాదేవీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

3 /5

సాధారణంగా మార్జిన్ తగ్గితే ట్రేడింగ్ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. తక్కువ మూలధనంతోనే పెద్ద పొజిషన్లు తీసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. దీని వల్ల చిన్న, మధ్య తరహా పెట్టుబడిదారులు కూడా మార్కెట్‌లో చురుకుగా పాల్గొనగలుగుతారు. ఫలితంగా ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ పెరగడం సాధారణం. అయితే, ధరల పరిమితులను కట్టడి చేయడం ద్వారా ఎక్స్ఛేంజ్ ఒక రకంగా రిస్క్‌ను సమతుల్యం చేస్తోంది. అధిక అస్తిరత సమయంలో భారీ ఎగబాకులు లేదా పతనాలు జరగకుండా నియంత్రణ విధానం అమల్లోకి వస్తుంది.  

4 /5

ఈ రెండు నిర్ణయాలను కలిసి పరిశీలిస్తే..  ఒకవైపు లిక్విడిటీ పెంచడం, మరోవైపు మార్కెట్ క్రమశిక్షణను కాపాడటం అనే ద్వంద్వ లక్ష్యం కనిపిస్తోంది. ఇటీవల గ్లోబల్ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు అధిక అస్తిరతను చూపుతున్న నేపథ్యంలో ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు. విలువైన లోహాల ధరలు ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, వడ్డీ రేట్ల మార్పులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు వంటి అంశాలతో ముడిపడి ఉండటం వల్ల ఇలాంటి నియంత్రణ మార్పులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌పైనా ప్రభావం చూపవచ్చు.  

5 /5

రాబోయే రోజుల్లో ఈ సవరణల ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో, ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌లు ఎంతవరకు పెరుగుతాయో, ధరల కదలికలు ఎంత స్థిరంగా మారుతాయో పెట్టుబడిదారులు దగ్గరగా గమనించే అవకాశం ఉంది.

Shanghai Gold Exchange Gold Margin Cat Silver Margin Ratio Gold Price Limit Limit Gold Trading Silver Trading COMMODITY MARKET Gold Black Silver Contract Trading Rule

Next Gallery

AP Pension Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ పెన్షన్ దారులకు శుభవార్త.. ఒకరోజు ముందే డబ్బులు..!