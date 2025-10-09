English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate: భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..10 గ్రాముల బంగారం కేవలం రూ.77,000 మాత్రమే..?

Gold Silver Rate Prediction: బంగారం, వెండి ధరలు ప్రస్తుతం రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నాయి. కానీ ఇది త్వరలోనే ఆగిపోతుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. బంగారం, వెండి ఈ రెండు విలువైన లోహాలు ఇప్పుడు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయని.. అయితే త్వరలో అవి మళ్లీ పడిపోయే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ ఆర్థిక నిపుణుడు అమిత్ గోయల్ అన్నారు.   
 
గోయల్ 2.4 బిలియన్ల డాలర్ల విలువైన ఆస్తులను నిర్వహించే పేస్ 360 కంపెనీతో సంబంధం కలిగి ఉన్నందున.. అతని అభిప్రాయాన్ని మార్కెట్లో చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తారు. బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడానికి గల కారణాలను అమిత్ గోయల్ కూడా వివరించారు. అతని ప్రకారం.. ఈ రెండు లోహాలు ఇప్పుడు దశాబ్దాలలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గత నలభై సంవత్సరాలలో, డాలర్ ఇండెక్స్ బలహీనమైనప్పుడు మాత్రమే బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి.     

గోయల్ ప్రకారం.. బంగారం, వెండి ధరలు రాబోయే కొన్ని రోజులు లేదా వారాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే స్థాయికి చేరుకుంటాయి. అతని అంచనాల ప్రకారం.. బంగారం ధరలు 30–35% తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 77,701కి చేరుకోవచ్చు. అదే సమయంలో, వెండి ధరలు కూడా సగానికి తగ్గవచ్చని గోయల్ అన్నారు.    

బంగారం ధర ఔన్సుకు 2,600 నుంచి 2,700 డాలర్ల వరకు పడిపోయే వరకు వేచి ఉండాలని అమిత్ గోయల్ బంగారం పెట్టుబడిదారులకు స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు. అప్పుడే కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడం సముచితం. ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున అంతకు ముందు పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రమాదకరమని ఆయన అన్నారు.     

ముఖ్యంగా, బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల మార్కెట్ చాలా కొత్తది, అస్థిరమైనది. కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. చిన్న తేడాలు కూడా పెట్టుబడి రాబడిలో పెద్ద తేడాను కలిగిస్తాయి. 

గమనిక: ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు మార్కెట్ నిపుణుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు. పెట్టుబడిదారులు ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ధృవీకరించబడిన ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం తప్పనిసరి. వీటిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.  

