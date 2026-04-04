Gold Silver Rates: రూ. 50వేలు తగ్గిన పసిడి.. రూ. 2లక్షలు పడిపోయిన వెండి.. కొనేందుకు ఇదే మంచి సమయమా?

Gold Silver Price Crash: అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు భారతీయ పసిడి మార్కెట్ను కుదిపేస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఐదు వారాలుగా సాగుతున్న వివాదం ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది. దీంతో వారం చివరి ట్రేడింగ్ రోజున మార్కెట్ రక్తసిక్తమైంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అయిన కామెక్స్ (COMEX)లో బంగారం ధర 2.2 శాతం మేర పడిపోయింది. ప్రస్తుతం ఇది ఔన్సుకు $4,702 డాలర్లకు చేరింది. ఇక వెండి పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా ఉంది. ఏకంగా 3.8 శాతం పతనమై ఔన్సుకు $73.17 డాలర్లకు పడిపోయింది. అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 1.7 శాతం మేర క్షీణించాయి.
వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా కిలోకు రూ. 2,32,600 వద్ద ముగిశాయి. గతంలో కిలో వెండి రూ. 4,39,337 వద్ద గరిష్ఠ స్థాయిని తాకిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ గరిష్ఠ ధరతో పోలిస్తే ఏకంగా రూ. 2,06,737 మేర వెండి ధర దిగివచ్చింది. కేవలం ఒక్క రోజులోనే వెండి 4.48 శాతం మేర పడిపోవడం గమనార్హం.
ప్రారంభంలో యుద్ధ భయాల వల్ల బంగారం సురక్షిత పెట్టుబడిగా కనిపించినా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తాజా ప్రకటన మార్కెట్ గమనాన్ని మార్చేసింది. ఈ సంఘర్షణ త్వరగా ముగుస్తుందనే ఆశలు పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుండి పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. అలాగే అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం కూడా ధరలపై ఒత్తిడి పెంచింది.
పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు ద్రవ్యోల్బణంపై ఆందోళనలను పెంచాయి. దీంతో కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్ల కోతను ఆలస్యం చేసే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, వడ్డీ లభించని బంగారం వంటి లోహాల కంటే ఇతర ప్రత్యామ్నాయాల వైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతారు. ఇదే ఇప్పుడు పసిడి పతనానికి దారితీసింది.
వెండి కేవలం ఆభరణాల లోహం మాత్రమే కాదు, దీనికి పరిశ్రమల్లో కూడా భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిపై అనిశ్చితి పెరగడం వల్ల పారిశ్రామిక డిమాండ్ తగ్గుతుందనే భయాలు వెండి ధరలను మరింత కిందకు లాగుతున్నాయి. ఫలితంగా బంగారం కంటే వెండిలోనే అత్యధిక నష్టం కనిపిస్తోంది.
నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం బంగారం రూ. 1,48,000 వద్ద మద్దతును రూ. 1,55,000 వద్ద నిరోధాన్నిఎదుర్కొంటోంది. అమెరికా ఉపాధి డేటా, నిరుద్యోగ రేటు వంటి కీలక అంశాలు రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ దిశను నిర్ణయించనున్నాయి. భౌగోళిక పరిస్థితులను బట్టి ధరల్లో మరిన్ని హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.