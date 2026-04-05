Gold Rate Today: ట్రంప్ అల్టిమేటం.. బేర్ మంటున్న బంగారం.. ఏప్రిల్ 5వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖలో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ప్రపంచం ఇప్పుడు ఒక ఉత్కంఠభరితమైన మలుపు వద్ద నిలబడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇచ్చిన ఏప్రిల్ 6 డెడ్ లైన్ ముగియడానికి కేవలం గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఈ ఉద్రిక్తతలు సామాన్యుడి జేబుపై గట్టి ప్రభావం చూపుతున్నాయి. యుద్ధ భయంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు పరుగులు తీస్తుండటంతో ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి.
ఏప్రిల్ 6 డెడ్ లైన్ దాటితే ఇరాన్ కు నరకం అంటే ఏమిటో చూపిస్తామంటూ ట్రంప్ మరోసారి నిప్పులు చెరిగారు. గతంలో మౌలిక వసతులపై దాడులను ఆపిన ట్రంప్, ఇప్పుడు ఆ గడువు ముగుస్తుందని గుర్తు చేశారు. దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ సోషల్ మీడియాలో వెల్కమ్ టు హెల్ అంటూ సెటైర్లు వేయడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
యుద్ధ వాతావరణం పసిడి ధరలకు రెక్కలు తెచ్చింది. నేడు (ఏప్రిల్ 5) దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 1,52,260 కు చేరుకుంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,39,572 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. మధ్యతరగతికి అందనంత ఎత్తుకు పసిడి చేరుకోవడం గమనార్హం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో నేడు ధరలు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ అత్యంత గరిష్ట స్థాయిలోనే కొనసాగుతున్నాయి. 24 క్యారెట్లు (10గ్రా): రూ. 1,50,930 22 క్యారెట్లు (10గ్రా): రూ. 1,38,350
ఢిల్లీలో బంగారం ధరలు ఇతర నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రేటు రూ. 1,51,080 కి చేరుకోగా, 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర రూ. 1,38,500 వద్ద ఉంది. చెన్నైలో అయితే అత్యధికంగా 24 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,52,180 పలుకుతోంది.
ముంబై/కోల్కతా/పుణె: రూ. 1,50,930 (24k), రూ. 1,38,350 (22k) బెంగళూరు: రూ. 1,50,940 (24k), రూ. 1,39,500 (22k) వడోదర: రూ. 1,50,980 (24k), రూ. 1,38,400 (22k)
బంగారంతో పోటీ పడుతూ వెండి కూడా రికార్డుల దిశగా దూసుకుపోతోంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 2.5 లక్షల చేరువలో కదలాడుతోంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై వంటి నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
