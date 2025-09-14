Gold Rate Outlook: మహిళలకు బిగ్ బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. సెప్టెంబర్ 17వ తర్వాత భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధరలు.. అంతా ట్రంప్ మహిమే..?

Gold Rate Outlook: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఒక 2025 ఏడాదిలోనే దాదాపు 53శాతం పెరుగుదల నమోదు అయ్యింది. దీనికి కారణం భౌగోళిక, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, సుంకాలు అని చెప్పవచ్చు. ఇన్వెస్టర్లు ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ నిర్ణయం తర్వాత ధరలు స్థిరంగా లేదా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే మార్కెట్ నిపుణులు మాత్రం ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయం తర్వాత బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
Gold Rate Outlook: ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు ఊహించని రీతిలో పెరుగుతున్నాయి. గత ఏడాది కాలంలో బంగారం ధర దాదాపు 53 శాతం పెరిగింది. గతంలో ఇంతలా ఎప్పుడు పెరిగిన దాఖలాలు లేదు. ఒక స్థాయిలో చరిత్రలోనే ఇదే మొదటి సారి అని చెప్పవచ్చు. అయితే పెట్టుబడిదారులు ఈ పెరుగుదలతో ఆశ్చర్యపోతున్నారు. భవిష్యత్తులో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో గమనిస్తున్నారు. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం..బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వాణిజ్య విధానాలే అని చెప్పవచ్చు.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, పశ్చిమాసియాలో ఉన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, అమెరికా-భారత వాణిజ్య వివాదాలు పెట్టుబడిదారులను బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టే దిశగా ప్రేరేపించాయి. భద్రమైన ఆస్తిగా బంగారం ఎల్లప్పుడూ ఇన్వెస్టర్లకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు అమెరికా ప్రభుత్వం భారతీయ వస్తువులపై 50 శాతం సుంకం విధించడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అస్థిరతను పెంచి బంగారం ధరలను మరింత పెంచేలా చేసింది.
ఇప్పటికే మార్కెట్లో బంగారం ధరలు $3,600 పైగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ పెరుగుదల భవిష్యత్తులో కొనసాగుతుందా లేదా కొంత స్థిరమవుతుందా అనేది పెట్టుబడిదారుల ముందుండే ప్రధాన ప్రశ్న. సెప్టెంబర్ 17 న యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక విధాన నిర్ణయం ప్రకటించనుంది. ఈ నిర్ణయం ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేట్ల నిర్ణయం బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయం వెలువడే వరకు ధరలు కొంత స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మరోసారి పెరగవచ్చు అని భావిస్తున్నారు విశ్లేషకులు. UBS సంస్థ ఈ ఏడాది చివరి వరకు ధరలు $3,800 వరకు చేరవచ్చని అంచనా వేసింది. ఇక Goldman Sachs సంస్థ $5,000 వరకు కూడా బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని సూచించింది. కానీ ఈ అంచనాలు ప్రపంచ రాజకీయ పరిస్థితులు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగడం మంచిది. భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేముందు, మార్కెట్ పరిస్థితులను సమీక్షించడం అవసరం. ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధాన నిర్ణయం వరకు స్థిరత్వం ఉండవచ్చు. కానీ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, సుంకాలు, ఆర్థిక డేటా ప్రభావం కూడా ధరలలో స్వల్ప మార్పులను తీసుకురావచ్చు. పెట్టుబడులు విభజన చేసి, బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల్లో సమయోచితంగా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా రిస్క్ను తగ్గించవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
బంగారం ధరల పెరుగుదల అనేది గ్లోబల్ రాజకీయ, ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంది. పెట్టుబడిదారులు ఈ పరిస్థితులను గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా తమ పెట్టుబడులను రక్షించవచ్చు. భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయా లేదా మరింత పెరుగుతాయా అనే దానిపై ప్రపంచ దృష్టి సెప్టెంబర్ 17 పై ఉంది.