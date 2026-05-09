  Gold, Telangana vs AP: తెలంగాణ, ఏపీ.. ఎక్కడ బంగారం ధరలు తక్కువో తెలుసా..? అస్సలు ఊహించలేరు..!!

Gold, Telangana vs AP: తెలంగాణ, ఏపీ.. ఎక్కడ బంగారం ధరలు తక్కువో తెలుసా..? అస్సలు ఊహించలేరు..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 09, 2026, 08:33 PM IST|Updated: May 09, 2026, 08:33 PM IST

Gold Rates: భారత దేశంలో బంగారం వినియోగం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే బంగారానికి భారతీయులకు విడదీయరాని బంధం ఉంది. పురాతన కాలం నుంచి బంగారాన్ని ఒకసెంటిమెంటుగా భావిస్తున్నారు.  ముఖ్యంగా మహిళలు ఏ చిన్న కార్యమైనా.. ఫంక్షన్ అయినా పెళ్లి అయినా బంగారం కొనాల్సిందే అని పట్టుబడుతుంటారు.  అయితే ఈ మధ్యకాలంలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ ఏడాదిలోని దాదాపు తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర 2 లక్షల వరకు చేరుకుంది.  అయితే అక్కడి నుంచి ప్రస్తుతం  ఒక లక్ష 50 వేల రూపాయలకు చేరుకుంది. 

బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నప్పటికీ కొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకు మాత్రం తప్పనిసరిగా కొనాల్సిందే. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లకు అయితే తులాల కొద్దీ బంగారం కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు బంగారం ధరలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. లేదంటే బంగారం ధరలు ఎక్కడ తక్కువ ధరకు లభ్యం అవుతాయోనని వెతుకుతుంటారు. మరి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఏ నగరాల్లో తక్కువ ధరకు లభిస్తాయో తెలుసా? మీరు 10 నుంచి 15 తులాల వరకు బంగారం కొనాలనుకుంటే తప్పకుండా ఆ నగరానికి వెళ్లాల్సిందే. ఎందుకంటే తులంపై దాదాపు వేల రూపాయలు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. 

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం అనగానే మొదటగా హైదరాబాద్, ప్రొద్దుటూరు, నెల్లూరు నగరాలు గుర్తుకు వస్తాయి. ప్రొద్దుటూరును రెండవ ముంబై అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ప్రొద్దుటూరుకు దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. ఇక్కడ బంగారం ధరలు ఎందుకు తక్కువగా ఉంటాయంటే.. వందలాది హోల్ సేల్ షాపులు ఉంటాయి. ఇతర నగరాల్లోని రిటైల్ వ్యాపారులు కూడా ప్రొద్దుటూరు నుంచే స్టాక్ తీసుకెళ్తుంటారు. అంతేకాదు ప్రొద్దుటూరులో నివసించే స్వర్ణకారులు అద్భుతమైన డిజైన్లను తక్కువ మేకింగ్ ఛార్జీలకే అందిస్తారు. ఇక ఒకే వీధిలో వందల షాపులు ఉండటంతో.. కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు వ్యాపారులు తమ లాభాలను తగ్గించుకుని తక్కవ ధరకే బంగారు ఆభరణాలను విక్రయిస్తుంటారు.

ఇక ప్రొద్దుటూరు తర్వాత  నెల్లూరు నగరంలో బంగారం ధరలు తక్కువకు లభిస్తుంటాయి. నెల్లూరు బంగారు నగలు దేశవ్యాప్తంగా చాలా ఫేమస్. ముఖ్యంగా అక్కడ తయారు చేసే స్టోన్ జ్యువెల్లరీ, హ్యాండ్ మేడ్ డిజైన్లకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి డిమాండ్ ఉంది. నెల్లూరు వ్యాపారులు ప్యూరిటీ విషయంలో చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తారు. ఇతర నగరాల్లో వ్యాపార ప్రకటనల ఖర్చు కూడా కొనుగోలుదారులపైనే వేస్తారు. కానీ నెల్లూరులో మౌత్ టాక్ తోనే బిజినెస్ సాగుతుంది. కాబట్టి ఇతర ఛార్జీలు కస్టమర్లపై వేయరు. 

అంతేకాదు లలితా జ్యువెల్లరీ అధినేత కిరణ్ కుమార్ ది నెల్లూరు జిల్లానే. ఆయన తన బిజినెస్ చాలా చిన్న స్థాయి నుంచి ప్రారంభించి ఇప్పుడు సౌతిండియాలోనే అతిపెద్ద జ్యువెల్లరీ నెట్ వర్క్ లలో ఒకటిగా నిలిచారు. లలితా జ్యువెల్లరీ యజమాని మాత్రమే కాదు మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ అధినేత వేణుగోపాల్ రావుది కూడా నెల్లూరు జిల్లానే.   

హైదరాబాద్ లేదా విజయవాడ వంటి నగరాల్లో షోరూమ్స్ ఖర్చులు, భారీ యాడ్స్, ఏసీ బిల్లులుల, ఇతర మెయింటనెన్స్ వంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటన్నింటినీ చివరికి మేకింగ్ ఛార్జీల రూపంలో కస్టమర్ జేబు నుంచే వసూలు చేస్తుంటారు. కానీ నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి చోట్ల వ్యాపారం చాలా పాత పద్ధతిలో, నమ్మకంపై సాగుతుంది. అందుకే అక్కడ గ్రాము మీద దాదాపు 500 వరకు తేడా కనిపిస్తుంది. 

మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే 10 తులాల కంటే ఎక్కువగా బంగారం కొనాలనుకున్నప్పుడు ప్రొద్దుటూరు కానీ నెల్లూరు కానీ వెళ్లడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రయాణ ఖర్చులు, సమయాన్ని లెక్క వేసుకుంటే చిన్న  మొత్తంలో బంగారం కొనాలనుకునేవారికి స్థానిక షాపులే మేలని చెప్పాలి.   

