Gold In Trees: డబ్బులు చెట్లకు కాస్తున్నాయా? ఈ సామేత చాలా ఫేమస్. ఇది నిజమో కాదో తెలియదు కానీ.. బంగారం మాత్రం చెట్లకు కాస్తోంది. అవును మీరు చదివింది నిజమే. ఆ దేశంలో బంగారం చెట్లకు కాస్తోంది. చెట్లకు బంగారంతో సహజ సంబంధం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు సైతం నిర్ధారించారు. ఏ దేశంలో చెట్లకు బంగారం కాస్తుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బంగారం చెట్లకు కాస్తుందా ఈ మాట నిజమయ్యే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని అర్థమవుతోంది. ఫిన్లాండ్ ఉత్తర ప్రాంతాల్లోని ‘నార్వే స్ప్రూస్’ (Norway Spruce) అనే చెట్లపై పరిశోధన చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు, ఆ చెట్ల ఆకులలో సూక్ష్మమైన బంగారు నానోపార్టికల్స్ (gold nanoparticles) ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ఆకులు సూదుల్లా పదునుగా ఉండి, వాటిలో ప్రత్యేకమైన సూక్ష్మజీవులు నివసిస్తాయి. అవే రసాయనిక చర్యల ద్వారా బంగారు కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయని పరిశోధకులు తెలిపారు. అంటే ఈ చెట్లు స్వతహాగా బంగారం పండించడం కాదు, వాటి ఆకుల్లో ఉండే సూక్ష్మజీవులు బంగారం కణాలను సృష్టించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
శాస్త్రవేత్తల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నేలలో సహజంగా ఉన్న బంగారం చిన్న చిన్న పరమాణువుల రూపంలో నీటితో కలిసిపోతుంది. ఆ నీరు చెట్ల వేర్ల ద్వారా శోషించి, ఆకుల వరకు చేరుతుంది. అక్కడ నివసించే బ్యాక్టీరియా వాటిని రసాయనికంగా స్పందింపజేసి ఘన రూపంలోని బంగారు నానోపార్టికల్స్గా మారుస్తాయి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తిగా సహజమైనది. కానీ అన్ని చెట్లలో ఇది జరుగుతుందనే విషయం లేదు. చెట్లకు వచ్చే నీటి మార్గం, సూక్ష్మజీవుల ఉనికి వంటి అంశాలు దీనిపై ప్రభావం చూపుతాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
గోల్డ్ ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్ అనేది యూరప్ లోనే అతిపెద్ద గోల్డ్ ప్రొడ్యూసర్ గా ఉన్న ఫిన్లాండ్ లోని కిట్టిలా గోల్డ్ మైన్ సమీపంలో పెరుగుతున్న 23స్ప్రూస్ చెట్లపై రీసెర్చర్స్ ఫోకస్ పెట్టారు. వారు 138 రకాల ఆకుల శాంపిల్స్ సేకరించి వాటిని హై పవర్డ్ మైక్రో స్కోప్ ల కింద వీటిని టెస్ట్ చేశారు. నాలుగు చెట్ల ఆకుల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక మీటర్ లో మిలియన్ వంతుసైజు ఉండే నానో సైజ్ గోల్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
భూమిలో సహజంగా లభించే బంగారం సాధారణంగా ద్రవ (soluble) రూపంలో నీటితో కలిసిపోతుంది. ఆ నీరు చెట్ల వేర్ల ద్వారా శోషించి క్రమంగా చెట్టు కాండం గుండా ఆకుల వరకు చేరుతుంది. ఆకుల్లో ఉండే స్టిక్కీ షుగర్స్, ప్రోటీన్లతో కూడిన బయోఫిల్మ్స్ ఈ బంగారాన్ని సేకరించడానికి మైక్రో ఎన్విరాన్మెంట్లా (micro environment) పనిచేస్తాయి. ఈ సూక్ష్మ పాకెట్స్లోనే బ్యాక్టీరియా రసాయన చర్యలను ప్రేరేపిస్తుంది. ఫలితంగా ద్రవ రూపంలో ఉన్న బంగారం మళ్లీ ఘన రూపంలోని సూక్ష్మ నానోపార్టికల్స్గా మారుతుంది. ఈ ప్రక్రియను బయోమినరలైజేషన్ (Biomineralization) అంటారు . అంటే జీవరాశులు స్వతహాగా ఖనిజాలను సృష్టించడం.
ఫిన్లాండ్లో జరిగిన తాజా పరిశోధనల్లో శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రక్రియకు కారణమయ్యే సూక్ష్మజీవులను గుర్తించారు. DNA సీక్వెన్సింగ్ ద్వారా బంగారు నానోపార్టికల్స్ ఉన్న ఆకుల్లో P3OB-42, Cutibacterium, Corynebacterium వంటి నిర్దిష్ట బ్యాక్టీరియా గ్రూపులు అధికంగా ఉన్నట్లు బయటపడింది. ఈ స్ప్రూస్ చెట్ల ఆకుల్లో నివసించే బ్యాక్టీరియానే బంగారం ద్రవ రూపాన్ని ఘన నానోరేణువులుగా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు.
ఈ పరిశోధన బయోజియోకెమికల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ (Biogeochemical Exploration) అనే పద్ధతికి కొత్త అర్థాన్ని తెచ్చింది. ఇప్పటివరకు మినరల్ డిపాజిట్స్ను కనుగొనడం కోసం భూమిని తవ్వడం, డ్రిల్లింగ్ చేయడం, బ్లాస్టింగ్ వంటి ఖరీదైన పద్ధతులు అవసరమయ్యేవి. కానీ ఇప్పుడు చెట్ల ఆకుల్లోని రసాయన, జీవసూక్ష్మజీవుల జాడలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా నేలలోని బంగారం నిల్వలను సులభంగా గుర్తించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నిర్దిష్ట బ్యాక్టీరియా ఉనికిని “మైక్రోబయల్ ఫింగర్ప్రింట్స్” (Microbial Fingerprints) రూపంలో గుర్తించడం ద్వారా జియాలజిస్టులు డ్రిల్లింగ్ లేకుండా నేలలో బంగారం ఉన్న ప్రదేశాలను అంచనా వేయగలరు. అంటే, చెట్లు భవిష్యత్తులో “లివింగ్ సెన్సార్స్” (Living Sensors) లా పనిచేసే అవకాశముంది.
శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రతి చెట్టు తన లోపల నివసించే సూక్ష్మజీవులతో కలిసి పనిచేసే ఒక హోలోబయొంట్ (Holobiont) అంటే “ఇంటిగ్రేటెడ్ బయాలాజికల్ సిస్టమ్”. ఈ సూక్ష్మజీవులే చెట్లలో జరిగే రసాయన చర్యలను నియంత్రిస్తాయి. అందువల్ల మొక్కలు, వాటిలో నివసించే సూక్ష్మజీవులను విడిగా కాకుండా, ఒకే జీవ వ్యవస్థగా పరిగణించడం అవసరం.
స్ప్రూస్ ఆకుల్లో ఉన్న బంగారం పరిమాణం కమర్షియల్ అవసరాలకు సరిపోదు. ఇది ఆర్థికపరంగా బంగారం తవ్వకాలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, జీవరాశులు ఖనిజాల రూపకల్పనను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడం పర్యావరణ పరిరక్షణలో కొత్త మార్గాలను చూపుతుంది. ఉదాహరణకు, మాస్ టిష్యూస్ (Moss Tissues) ఆక్వాటిక్ మాసెస్ (Aquatic Mosses) వంటి మొక్కల్లో కూడా బ్యాక్టీరియా, సూక్ష్మజీవులు నీటిలోని లోహాలను తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ విధంగా, బయోమినరలైజేషన్ ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, నీటి శుద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు తెరవవచ్చని నిపుణులు విశ్వసిస్తున్నారు.