Gold Vs Silver Investment Tips: మదుపరుల ప్రపంచంలో బంగారం, వెండి అనేవి కేవలం లోహాలు మాత్రమే కాదు.. అవి ఒక నమ్మకం.. ఒక భరోసా. అయితే... ఈ రెండు మెటల్స్ ప్రవర్తన ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. తాజాగా వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన నివేదిక ఇన్వెస్టర్ల కళ్లు తెరిపిస్తోంది. బంగారం ఎప్పుడూ ఒక సురక్షిత ఆస్తి గా ఉంటే.. వెండి మాత్రం హై రిస్క్ బెట్ అని ఈ నివేదిక తేల్చి చెప్పింది. అంటే... మార్కెట్ అల్లకల్లోలంగా ఉన్నప్పుడు బంగారం మిమ్మల్ని కాపాడితే.. వెండి మాత్రం మీ గుండె వేగాన్ని హైస్పీడ్ కు చేర్చుతుందని అర్థం.
జనవరిలో జూమ్.. మార్చిలో డూమ్: గత ఏడాది 2025లో బంగారం, వెండి..ఈ రెండు కూడా ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించాయి. ముఖ్యంగా వెండి అయితే ఏకంగా 100 శాతానికి పైగా లాభాలను అందించింది. భారీగా పెరుగుతూ.. బంగారాన్ని కూడా వెనక్కి నెట్టేసింది. కానీ.. 2026 ప్రారంభంలో సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. జనవరిలో కిలో వెండి ధర రూ. 4.10 లక్షల మార్కును తాకినప్పుడు అందరూ సంబరపడ్డారు. కానీ.. ప్రస్తుతం మార్చి 24వ తేదీ నాటికి అదే వెండి ధర రూ. 2.23 లక్షలకు పడిపోయింది. అంటే రెండు నెలల్లోనే దాదాపు రూ. 1.86 లక్షల నష్టపోయింది. బంగారం కూడా తన గరిష్టాల నుంచి భారీగా దిగివచ్చింది.
ఎందుకీ వింత ప్రవర్తన? బంగారం ధరలను కేవలం జ్యువెలరీ డిమాండ్ లేదా సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు మాత్రమే శాసిస్తాయి. అందుకే అది స్థిరంగా ఉంటుంది. కానీ వెండి కథ వేరు. వెండి వినియోగంలో ఎక్కువ భాగం పరిశ్రమలకు (సోలార్ ప్యానెల్స్, ఈవీ కార్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్) వెళ్తుంది. అందుకే ఆర్థిక వ్యవస్థలో చిన్న మార్పు వచ్చినా వెండి ధరలు భారీగా ఊగిసలాడుతాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్ను భయపెడుతున్నాయి. యుద్ధం వస్తే డాలర్ బలపడటం, చమురు ధరల్లో మార్పులు రావడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్కు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా ఈ రెండు లోహాల ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి.
సప్లై సమస్యలు కూడా కారణమే! బంగారాన్ని నేరుగా గనుల నుంచి తవ్వి తీస్తారు. కానీ వెండి అలా కాదు. ఇది రాగి, జింక్ వంటి ఇతర లోహాలను వెలికితీసేటప్పుడు బై-ప్రొడక్ట్ గా వస్తుంది. అందుకే ఇతర లోహాల మార్కెట్ దెబ్బతింటే.. దాని ప్రభావం వెండి సరఫరాపై పడి ధరలు అస్థిరంగా మారుతాయి. వెండికి ఉన్న ఈ అస్థిరత బంగారం కంటే దాదాపు రెండింతలు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వెండిని బంగారానికి ప్రత్యామ్నాయంగా కాకుండా.. కేవలం అదనపు లాభాల కోసం చూసే ఆస్తిగా మాత్రమే చూడాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి? మీ పోర్ట్ఫోలియోలో స్థిరత్వం కావాలనుకుంటే బంగారం ఉత్తమమని చెప్పాలి. ఒకవేళ మీరు రిస్క్ తీసుకోగలము.. భారీ లాభాలు కావాలి అనుకుంటేనే వెండి వైపు వెళ్లాలి. మార్కెట్ ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు వెండి కరుగుతుంది. బంగారం మెరుస్తుంది. ప్రస్తుత పతనాన్ని చూసి భయపడి విక్రయించడం కంటే.. ధరలు తగ్గినప్పుడు కొంచెం కొంచెం కొనుగోలు చేస్తూ దీర్ఘకాలికంగా హోల్డ్ చేయడం మంచిదని మార్కెట్ పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఏదేమైనా.. వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టేముందు అది హై రిస్క్ గేమ్ అని గుర్తుంచుకోవడం అవసరం.
