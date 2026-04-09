Gold vs Smart Wives: బంగారం అంటే మహిళలు.. మహిళలు అంటేనే బంగారం.. ఇది జగమెరిగిన సత్యం. అవును.. భారతీయ సంస్కృతిలో పసిడికి ఉన్న స్థానమే వేరు. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు వస్తే చాలు.. బంగారు ఆభరణాలతో మెరిసిపోవాలని ప్రతి ఇల్లాలు కోరుకుంటుంది. కానీ..ఇప్పుడు కాలం మారింది.. కాలంతో పాటు మహిళల ఆలోచనా విధానమూ మారింది. ఒకప్పుడు బంగారం కొనివ్వు అని భర్తలను వేధించిన భార్యలు, ఇప్పుడు వద్దు బాబోయ్.. బంగారం అని వారించడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. నెట్టింట్లో ఇప్పుడు ఇదే హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అసలు భార్యలు బంగారం ఎందుకు వద్దంటన్నారు.. భర్తలకు ఇంత ఫ్రీడమ్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
భర్తలు సంతోషంగా బంగారం కొనిస్తామన్నా, భార్యలు ఎందుకు వద్దంటున్నారో తెలుసా? దీని వెనుక కేవలం ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ధరలు మాత్రమే కాదట.. అంతకు మించిన స్మార్ట్ కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మహిళల మనోగతంలో వచ్చిన ఆ విప్లవాత్మక మార్పులేంటో ఓసారి చూద్దాం..
కొత్తదనం కోరుకునే మనస్తత్వం: ప్రస్తుత తరం మహిళలు ఫ్యాషన్ విషయంలో చాలా అప్డేట్గా ఉంటున్నారు. లక్షలు పోసి ఒకే రకమైన కాసుల పేరు లేదా భారీ హారాన్ని కొంటే, దానిని ప్రతి ఫంక్షన్కు పదే పదే ధరించాల్సి వస్తుంది. బోర్ కొట్టదూ? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు నేటి మహిళలు.
దీనికి బదులుగా.. కేవలం రూ.2 వేల నుంచి రూ.5 వేలలోపు లభించే వన్ గ్రామ్ ఆభరణాలు లేదా బంగారు పూత పూసిన వెండి నగలను వారు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఇవి చూడటానికి అచ్చం అసలు బంగారంలాగే ఉండటమే కాకుండా.. ధరించే దుస్తులకు తగ్గట్టుగా ప్రతిసారి కొత్త డిజైన్లను మార్చుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నాయి. తక్కువ ధరకే కొత్త లుక్ వస్తుండటంతో, భారీ పెట్టుబడితో కూడిన అసలు బంగారం వైపు ఆసక్తి తగ్గించారు.
దొంగల భయం.. లాకర్ల ఇబ్బందులు! లక్షల విలువ చేసే బంగారాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం ఇప్పుడు పెద్ద రిస్క్గా మారింది. దొంగల బెడద వల్ల నగలను ఇంట్లో పెట్టుకుని ప్రశాంతంగా ఊరు వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. దీనివల్ల చాలామంది తమ నగలను బ్యాంకు లాకర్లలో భద్రపరుస్తున్నారు.
ఏడాదికి ఒకటో రెండో సార్లు మాత్రమే వాటిని బయటకు తీయడం, మిగిలిన సమయమంతా లాకర్ ఫీజులు కడుతూ వాటిని నిరుపయోగంగా ఉంచడం ఎందుకని మహిళలు ఆలోచిస్తున్నారు. లాకర్లలో మూలుగుతున్న బంగారం కంటే.. ప్రాణహాని లేని ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ ధరించడమే సురక్షితం అని వారు భావిస్తున్నారు. టెన్షన్ లేని లైఫ్ కోరుకుంటున్నారు.
స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్: మహిళలు ఇప్పుడు కేవలం అలంకరణకే కాకుండా, ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. బంగారం కొని లాకర్లో పెట్టడం కంటే, ఆ డబ్బును రియల్ ఎస్టేట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా బిజినెస్ లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఎక్కువ రాబడి పొందవచ్చని వారు గ్రహించారు.
బంగారం ధరలో నిలకడ లేదు.. దానికంటే భూమిపై పెట్టుబడి పెడితే భవిష్యత్తుకు భరోసా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారట. మహిళల్లో వచ్చిన ఈ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఆలోచనా విధానమే బంగారం అమ్మకాలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణమని నగల వ్యాపారులు సైతం అంగీకరిస్తున్నారు.
ఈ ధోరణి ఇలాగే కొనసాగితే, రానున్న రోజుల్లో బంగారం కేవలం ఆభరణంగా కాకుండా, కేవలం ఒక పెట్టుబడి సాధనంగా మాత్రమే మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏదేమైనా, మహిళలు అలంకరణ కంటే ఆర్థిక స్వేచ్ఛ, భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం శుభపరిణామమే.