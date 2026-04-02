Golden Road Pacific Ocean: సముద్రం అడుగున బంగారు బాట.. శాస్త్రవేత్తల కంటికి చిక్కిన అద్భుతం.. ఇక బంగారానికి కొదవలేనట్లే..!!

Golden Road Pacific Ocean: ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద సముద్ర పరిరక్షణ ప్రాంతాలలో ఒకటైన 'పపహానౌమోకువాకేయా' (Papahānaumokuākea Marine National Monument) పరిధిలో పరిశోధనలు చేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలకు ఒక అరుదైన దృశ్యం ఎదురైంది. హవాయి దీవుల సమీపంలో  సుమారు 3,000 మీటర్ల (9,800 అడుగులు) లోతులో ఉన్న  లిలియుకలాని రిడ్జ్ వద్ద సముద్రపు అడుగు భాగాన్ని సర్వే చేస్తుండగా ఈ వింత బయటపడింది.
ఓషన్ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ ట్రస్ట్ బృందం తమ రోబోటిక్ వాహనాలను సముద్రం లోపలికి పంపినప్పుడు.. కెమెరాల్లో కనిపించిన దృశ్యాన్ని చూసి వారు నమ్మలేకపోయారు. అక్కడ ఇటుకలతో పేర్చినట్లుగా, అచ్చం ఆధునిక రహదారిని పోలిన ఒక పసుపు రంగు బాట కనిపించింది. దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉన్న ఆ ఇటుకలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చబడి ఉండటంతో, ఇది ఏదైనా ప్రాచీన నాగరికత నిర్మించిన రహదారి ఏమో అని శాస్త్రవేత్తలు తొలుత భ్రమపడ్డారు. దీనిని చూసి కొందరు శాస్త్రవేత్తలు సరదాగా పురాణ గాథల్లోని  పసుపు ఇటుకల రహదారి  అని పేరు పెట్టారు.

   సముద్రం అంత లోతులో అంతటి అద్భుతమైన  సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యంతో కూడిన నిర్మాణం కనిపించడంతో పరిశోధక బృందంలో చర్చ మొదలైంది. ఇది అట్లాంటిస్ వంటి మునిగిపోయిన నగరానికి దారితీసే రహదారి అయి ఉంటుందని కొందరు, దేవతలు నిర్మించిన అద్భుతం అని మరికొందరు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఆ ఇటుకల మధ్య ఉన్న 90 డిగ్రీల కోణపు పగుళ్లు చూస్తుంటే, అది ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడినదని నమ్మడం ఎవరికైనా కష్టమే.

శాస్త్రవేత్తలు ఆ ప్రాంతాన్ని మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేసినప్పుడు అసలు రహస్యం వెలుగులోకి వచ్చింది. అది నిజమైన బంగారం కాదు, అలాగే మనుషులు నిర్మించిన రహదారి కూడా కాదు. ఇది లక్షల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాల ఫలితం.  

హైలోక్లాస్టైట్ (Hyaloclastite): భూగర్భ శాస్త్ర భాషలో ఈ నిర్మాణాన్ని 'హైలోక్లాస్టైట్' అని పిలుస్తారు.  అగ్నిపర్వతం నుండి వెలువడిన లావా సముద్రపు చల్లని నీటిని తాకినప్పుడు, అది వేగంగా చల్లబడి గట్టిపడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఏర్పడిన ఒత్తిడి వల్ల ఆ శిలలు 90-డిగ్రీల కోణంలో పగుళ్లు ఇచ్చాయి.  

సముద్రపు అడుగున నీటి కదలికలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఈ పగుళ్లు దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఇటుకల వలె విడిపోయాయి. సముద్రపు ఖనిజాల ప్రభావంతో ఆ శిలలకు పసుపు/బంగారు రంగు రావడంతో, అది దూరం నుండి బంగారు ఇటుకలతో కట్టిన రహదారిలా కనిపిస్తోంది.  

ప్రకృతి చేసే వింతలు మానవ ఊహకు అందవని ఈ ఆవిష్కరణ మరోసారి నిరూపించింది. ఇది మానవ నిర్మిత రహదారి కాకపోయినప్పటికీ, భూమి లోపల జరిగే భౌగోళిక మార్పులను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ బంగారు బాట శాస్త్రవేత్తలకు ఒక గొప్ప ఆధారంగా నిలిచింది.

Science News Mystery Ocean Exploration Nature Wonders Pacific Ocean Discovery telugu news Golden Road Pacific Ocean Yellow Brick Road Discovery Deep Sea Mystery Scientists

Night Skincare: రాత్రిపూట వేసుకునే ఈ ప్యాక్‌తో ఉదయం లేచేసరికి గ్లాసీ స్కిన్‌.. ఇదే ఆ మ్యాజికల్‌ ప్యాక్‌!