Red Fort: ఏం ధైర్యమో బాబోయ్..! ఏకంగా ఎర్రకోటకే కన్నం వేసిన దొంగ.. ఏం ఎత్తుకెళ్లాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం..!

Delhi: దేశ చరిత్రకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం.. పర్యాటకుల చూపు తిప్పుకోలేని చారిత్రాత్మక ఎర్రకోటలో ఊహించని విధంగా చోరీ జరిగింది. కోటలో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో భాగంగా.. కోటి రూపాయల విలువైన వస్తువును ఓ దొంగ దోచుకెళ్లాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
 
ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటలో జైన మతపరమైన కార్యక్రమంలో జరిగిన ఒక పెద్ద దొంగతనం సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 2న ఎర్రకోట ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో కోటి రూపాయల విలువైన బంగారం, వజ్రాలతో అలంకరించిన కలశం అదృశ్యమైంది. ఈ కలశం 760 గ్రాముల బంగారంతో తయారై, 150 గ్రాముల వజ్రాలు, మాణిక్యాలు, పచ్చలతో పొదిగి ఉంది. 

ఈ ఆచారానికి వ్యాపారవేత్త సుధీర్ జైన్ ప్రతిరోజూ కలశాన్ని తీసుకొచ్చేవాడు. లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా కార్యక్రమానికి వచ్చిన సమయంలో ఈ దొంగతనం జరిగింది. సీసీటీవీ ఫుటేజీలో నిందితుడి కార్యకలాపాలు రికార్డయ్యాయి. 

దీనితో పోలీసులు నిందితుడిని గుర్తించి, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. త్వరలోనే నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, కలశాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటామని పోలీసులు చెప్పారు. 

ఈ ఆచారం ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 9 వరకు జరుగుతోంది. ఈ సమయంలో దొంగ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు. అయితే గతంలో కూడా ఎర్రకోట వద్ద భద్రతా లోపాలు బయటపడ్డాయి. 

ఆగస్టు 2న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ రిహార్సల్ సమయంలో నకిలీ బాంబును గుర్తించలేకపోవడంతో పోలీసుల నిర్లక్ష్యం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ సంఘటనలో కొందరు పోలీసులను సస్పెండ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ దొంగతనం సంఘటనతో ఎర్రకోట భద్రతపై మరోసారి ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.  

