Golden Orb: సముద్రపు అడుగున వెల కట్టలేనంత బంగారం..శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్న అతిపెద్ద బంగారు గోళం?

Golden Orb In Ocean: శాస్త్రవేత్తలు సముద్రానికి 3 కిలోమీటర్ల అడుగున 'గోల్డెన్ ఆర్బ్' (బంగారపు గోళము) కనుగొన్నారు. దీన్ని చూసిన పరిశోధకులు ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. దాన్ని అధ్యయనం చేసేందుకు ఆ గోల్డ్ ఆర్బ్ లాంటి వస్తువును భూమిపైకి తీసుకొచ్చారు శాస్త్రవేత్తలు.
గోల్డెన్ ఆర్బ్: సముద్ర ఉపరితలం నుండి దాదాపు 3,300 మీటర్లు (2 మైళ్ళు) అడుగున వింతైన గోల్డ్ ఆర్బ్ను శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. ఇది సూర్యకాంతి కూడా చేరలేని సముద్రపు అడుగున చేరింది.
సైన్స్ అలర్ట్లోని ఓ నివేదిక ప్రకారం..ఈ గోల్డెన్ ఆర్బ్ అలాస్కా తీరంలో కనుగొన్నారు.
NOAA ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ రిమోట్-కంట్రోల్డ్ అండర్వాటర్ వెహికల్ ద్వారా ఈ బంగారు ఆర్బ్ను కనుగొన్నారు.
ఈ వింతైన గోల్డ్ ఆర్బ్ (బంగారు గోళము) సుమారు 10 సెంటీమీటర్లు (4 అంగుళాలు) వెడల్పు ఉంటుంది. అయితే దీన్ని 2023లో 23 రోజుల పాటు జరిగిన సముద్ర గర్భంలో జరిగిన యాత్రలో కనుగొన్నారు.
ఈ బంగారు గోళానికి ఒక వైపు రంధ్రం ఉన్న తెల్లటి స్పాంజితో నిండిన ఒక రాయికి గట్టిగా అతుక్కుపోయి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
దీనిని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్తలకు.. ఈ మర్మమైన బంగారపు గోళం ఏమిటో పూర్తిగా స్పష్టంగా తెలియలేదు. మొదట్లో ఇది ఓ జంతువు గుడ్డు షెల్గా భావించారు. కానీ, అదెంటో వారికి స్పష్టత రాలేదు.
యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోని ప్లైమౌత్ యూనివర్సిటీకి చెందిన డీప్-సీ ఎకాలజిస్ట్ కెర్రీ హోవెల్ ఓ పత్రికతో మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా అన్నారు. "దాని ఆకృతి (గోల్డెన్ ఆర్బ్) కారణంగా మేము దీనిని గుడ్డు అని భావిస్తున్నాము. ఇందులో కొంత మాంసంలా అనిపించింది. కానీ నేను ఇప్పటివరకు చూసిన ఏ గుడ్డులాగానూ ఇది కనిపించడం లేదు. ఇది గుడ్డు అయితే, నిజంగా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న ఏమిటంటే అది ఎవరి గుడ్డు? ఈ గోళం లోతైన సముద్రం, అక్కడ వృద్ధి చెందుతున్న విభిన్న జీవ రూపాల గురించి మనం కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏదో ఉంది. అంతటి లోతైన భాగంలో అది మానవునికి కనిపించింది 0.001 శాతం మాత్రమే." (ఫోటో క్రెడిట్: NOAA ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ సీస్కేప్ అలాస్కా, AI)