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మహా రాజయోగాలతో సెప్టెంబర్ బ్లాక్‌బస్టర్.. 5 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం, తిరుగులేని ఐశ్వర్యం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 21, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:41 AM IST


Golden Time Ahead: ప్టెంబర్‌లో మొత్తం మూడు మహా రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. 

Golden Time Ahead: ష్టాలు పడుతున్న, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న కొన్ని రాశులవారికి వచ్చే సెప్టెంబర్‌ నెల చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఈ సమమంలో జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన శక్తివంతమైన మహా గ్రహాల మార్పులు చేసుకోబోతున్నాయి. కొన్ని రాశులవారికి రాబోయే సెప్టెంబర్ నెల సామాన్యమైన నెల కాదు. కొందరి జీవితాల్లో అద్భుతమైన సిరిసంపదలను నింపబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలను అందిస్తుంది. 
 

Golden Time Ahead1/7

మాళవ్య రాజయోగం

గ్రహాల మార్పుల కారణంగా ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో ఎంతో శక్తివంతమైన మూడు రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా బుధుడు తన సొంత రాశిని వదిలి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించి శక్తివంతమైన భద్ర రాజయోగాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాడు. అలాగే ఇదే సమయంలో మాళవ్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీంతో పాటు బుధ-శుక్రుల కలయికతో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. ఈ మూడు యోగాల కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

Lakshmi Narayana Yoga2/7

మీన రాశి (Pisces)

బృహస్పతి ఈ నెలలో మీన రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. దీని కారణంగా వీరికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరికి కెరీర్‌తో పాటు ఉద్యోగాల పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సంతాన సమస్యల నుంచి కూడా పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా శుభవార్తలు వింటారు. దీంతో పాటు కుటుంబంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. ఒత్తిడి కూడా సులభంగా తగ్గుతుంది. 

September Astrology Predictions3/7

మిథున రాశి (Gemini)

  మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ బుధుడి సంచారంతో మిథున రాశివారికి తిరుగులేని లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు వీరు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుని, అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగాల్లో కీలక బాధ్యతలతో ముందుకు సాగుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త వాహనాలు కూడా సులభంగా కొనుగోలు చేస్తారు. సొంత ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు అద్భుతమైన లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారుజ  

Maha Raja Yoga4/7

వృషభ రాశి (Taurus)

సెప్టెంబర్ నెల వృషభ రాశివారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నవారికి తప్పకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు, యువతకు ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలిగే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయి. మిత్రుల సహాయంలో మంచి లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు.   

September Astrology5/7

తులా రాశి (Libra) 

తులా రాశి వారికి సెప్టెంబర్ నెల విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా నెల చివరిలో ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో వీరికి రాజభోగాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతులేని ఐశ్వర్యం కూడా లభిస్తుంది. ఆస్తి వివాదాలు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు ఉద్యోగాలు చేసేవారికి భారీ జీతాలు కూడా పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.   

Mercury Transit Virgo6/7

కర్కాటక రాశి (Cancer)

కుజుడి ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా తొందపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండడం చాలా మంచిది. అయితే, వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా  ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసం పనులు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో తప్పకుండా వీరు ఆనందంగా ఉంటారు.   

Mercury Transit 7/7

గమనిక..

TAGS:
September Astrology
Astrology
Horoscope September
September Astrology Predictions
Maha Raja Yoga

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