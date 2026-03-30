Good Time To Buy Gold: బంగారం కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం..రూ. 40,000 తగ్గిన బంగారం.. రూ. 1.93 లక్షలకు పడిపోయిన వెండి..!!


Good Time To Buy Gold: సాధారణంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడ యుద్ధం జరిగినా, ఉద్రిక్తతలు పెరిగినా పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన మార్గంగా భావించి బంగారంలో పెట్టుబడులు పెంచుతారు. దీనివల్ల పసిడి ధరలు ఆకాశాన్నంటాలి. కానీ, ప్రస్తుత ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం దీనికి భిన్నమైన ఫలితాలను ఇస్తోంది. మధ్యప్రాచ్య సంక్షోభం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి బంగారం ధరలు పెరగకపోగా, నిరంతరం పడిపోతూ కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిస్తున్నాయి.
2008 తర్వాత అతిపెద్ద పతనం: మార్కెట్ వర్గాల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుండి బంగారం ధర ఏకంగా 15 శాతం పడిపోయింది. ఒక్క నెలలోనే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ధర తగ్గడం 2008 ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం తర్వాత ఇదే మొదటిసారి. 2026 జనవరిలో తులం బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1.83 లక్షల వద్ద ఉండగా, నేడు అది ఏకంగా రూ. 1.42 లక్షల స్థాయికి పడిపోయింది. అంటే సర్వకాలిక గరిష్ఠ విలువతో పోలిస్తే సుమారు ₹40,000 మేర బంగారం చౌకగా మారింది.

వెండి ధరల్లో భారీ పతనం..బంగారం కంటే వెండి ధరల్లో పతనం మరింత భీకరంగా ఉంది. కిలోగ్రాముకు రూ. 4.20 లక్షల రికార్డు స్థాయికి చేరిన వెండి, ప్రస్తుతం రూ. 2.28 లక్షలకు అమ్ముడవుతోంది. అంటే కేవలం కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే వెండి ధర ఏకంగా రూ. 1.93 లక్షల మేర తగ్గడం విశేషం. సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో కూడా MCXలో మే డెలివరీ వెండి మరో రూ. 1,059 తగ్గి, కిలోకు రూ. 2,26,895 వద్ద స్థిరపడింది.

 ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ విడుదల చేసిన తాజా ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:24 క్యారెట్ల బంగారం: ₹1,42,940 (10 గ్రాములకు),  22 క్యారెట్ల బంగారం: ₹1,30,940, 18 క్యారెట్ల బంగారం: ₹1,07,210, 14 క్యారెట్ల బంగారం: ₹83,620

ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? యుద్ధ వాతావరణంలో కూడా బంగారం తన విలువను కోల్పోవడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ బలోపేతం అవ్వడమే. యుద్ధం వల్ల అనిశ్చితి పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు డాలర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనికి తోడు, అంతర్జాతీయ కేంద్ర బ్యాంకులు (ముఖ్యంగా రష్యా, టర్కీ) తమ వద్ద ఉన్న బంగారు నిల్వలను భారీగా విక్రయించడం ప్రారంభించాయి. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికట్టేందుకు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతారన్న భయాల నడుమ, బంగారం ఒక సాంప్రదాయ సురక్షిత ఆశ్రయంగా తన ప్రభావాన్ని కోల్పోతోంది.

పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తున్న తరుణంలో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా భారీగా తగ్గడం సామాన్య ప్రజలకు ఒక గొప్ప అవకాశమనే చెప్పాలి. అయితే, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్న నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు నిపుణుల సలహాతో అడుగులు వేయడం మంచిది. 

