Akukura Pachadulu: గోంగూర నుంచి పాలకూర వరకు.. 10 నిమిషాల్లో తయారయ్యే 5 ఆరోగ్యకరమైన ఆకుకూర పచ్చళ్లు.. ఇలా చేసేయండి..!!

Akukura Pachadulu: తెలుగు వంటల్లో పచ్చడి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన రుచిని ఇస్తుంది. అందులోనూ ఆకుకూర పచ్చళ్ళకు మాత్రం ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుంది. ప్రతి కూరకూ తనదైన రుచి, సువాసన, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా ఐదు రకాల ఆకుకూర పచ్చళ్ళు మన ఇంట్లో తరచుగా చేసుకోవచ్చు. రుచికరంగా ఉండటంతో పాటు శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
ముందుగా గోంగూర పచ్చడి గురించి చెప్పాలి. గోంగూర ఆకుల్లో సహజ పులుపు రుచి ఉంటుంది. వీటిని శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టి, ఎండు మిరపకాయలు, మెంతులు, వెల్లుల్లి వేసి వేయించి రుబ్బితే చిటపటలాడే రుచిని ఇస్తుంది. గోంగూరలో విటమిన్ C, ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండటంతో రక్తహీనత తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసి గోంగూర పచ్చడి కలిపితే ఆ రుచికి సాటి ఉండదు.
తర్వాత పాలకూర పచ్చడి గురించి చెప్పుకోవాలి. పాలకూరలో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్, కాల్షియం వంటి పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తేలికగా ఉడికించి పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, వెల్లుల్లితో రుబ్బితే పచ్చడి సిద్ధమవుతుంది. రోటీ, దోశ, చపాతీలతో తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మూడవది బచ్చలి ఆకు పచ్చడి. బచ్చలి ఆకలు తేలికగా తీపి రుచితో, మృదువుగా ఉంటాయి. వీటిని ఉడికించి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి కలిపి రుబ్బితే అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది. ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది.
కొత్తిమీర పచ్చడి మరో రుచికరమైన వంటకం. కొత్తిమీర ఆకులు సహజ సువాసనతో ఉంటాయి. వీటిని పచ్చిమిర్చి, నిమ్మరసం, ఉప్పు, వెల్లుల్లితో రుబ్బి నూనెలో వేగిస్తే చక్కటి పచ్చడి అవుతుంది. ఇది రైస్, అల్పాహార వంటకాలతో తింటే రుచి రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్తిమీర జీర్ణక్రియకు మేలు చేస్తుంది, శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేస్తుంది.
చుక్కకూర పచ్చడి గురించి చెప్పాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ కూరలో స్వల్ప పులుపు రుచి ఉంటుంది. చుక్కకూరను ఉడికించి ఎండు మిరపకాయలు, ఉప్పు, వెల్లుల్లి, జీలకర్రతో రుబ్బితే పచ్చడి సిద్ధమవుతుంది. ఇందులో ఒమెగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ A, C వంటి పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
ఇలా ప్రతి ఆకుకూర పచ్చడికి తనదైన ప్రత్యేకత ఉంటుంది. రుచి మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇంట్లో తేలికగా తయారు చేయవచ్చు, నిల్వ చేసుకోవచ్చు కూడా. ఒకసారి ఈ ఐదు రకాల ఆకుకూర పచ్చళ్ళను ప్రయత్నిస్తే, రుచి, ఆరోగ్యం రెండూ ఒకే సారి మీ వంటింట్లోకి వస్తాయి.