Good Friday 2026: 'గుడ్ ఫ్రైడే' ఎందుకు జరుపుకుంటారు? దాని ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

What Is Good Friday History: 2026 ఏప్రిల్ 3వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుడ్ ఫ్రైడే నిర్వహిస్తున్నారు. ఈరోజు క్రైస్తవ మతంలో సంతాపదినంగా పరిగణిస్తారు. ఈరోజు యూదు పాలకులు ఏసుక్రీస్తును శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించి శిలువ వేసిన రోజు. దీన్నే హోలీ ఫ్రైడే, బ్లాక్ ఫ్రైడే, గ్రేట్ ఫ్రైడే అని కూడా పిలుస్తారు.
ఏసుక్రీస్తు మానవాళి కోసం తన ప్రాణ త్యాగం చేశారు. ఆయన మరణించిన రోజు శుక్రవారం. కాబట్టి ఆ రోజు గుడ్ ఫ్రైడే అని జరుపుకుంటారు. దీన్ని బ్లాక్ ఫ్రైడే. గ్రేట్ ఫ్రైడే అని కూడా పిలుస్తారు .
ఈరోజు ఆయనకు శిలువ వేశారు. కాబట్టి సంతాప దినంగా క్రైస్తవులు పరిగణిస్తారు. యూదు పాలకులు ఈరోజు ఏసుక్రీస్తుకు శారీరకంగా, మానసికంగా హింసకు గురి చేసి ఆయనను ఆయనకు శిలువ వేశారు.
ఏసు ప్రభు జ్ఞానం, అహింసా సందేశంగా బైబిల్ ప్రకారం పరిగణిస్తారు. క్రైస్తవులకు పవిత్ర గ్రంథం బైబిల్ ఏసుక్రీస్తును ఈరోజు 6 గంటల పాటు మేకులతో కొట్టి శిలువ వేసిన రోజు.
ఆ సమయంలో ఆ ప్రాంతమంతా ఒక్కసారిగా చీకటి కమ్ముకుంది. ఏసు నేలకొరిగిన తర్వాత సమాధులు కూడా పగలడం ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే మూడు రోజుల తర్వాత పునర్జన్మ ఏసు పొందారు. అదే ఆదివారం ఈస్టర్ సండే గా జరుపుకుంటారు.
ఇక ఈ గుడ్ ఫ్రైడే రోజున క్రైస్తవులంతా చర్చలకి వెళ్లి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. నల్లని దుస్తులను ధరిస్తారు. ఏసు ప్రభువు తన పాపాల నుంచి రక్షించాలని క్షమాపణ కూడా కోరే రోజు.