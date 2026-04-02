  • Good Friday 2026: గుడ్ ఫ్రైడే 2026.. ఈరోజు మీరు మీ స్నేహితులకు, ఫ్యామిలీకి పంపివ్వగలిగే గొప్ప సందేశాలు ఇవే..!

Good Friday 2026: గుడ్ ఫ్రైడే 2026.. ఈరోజు మీరు మీ స్నేహితులకు, ఫ్యామిలీకి పంపివ్వగలిగే గొప్ప సందేశాలు ఇవే..!

Good Friday Status 2026: గుడ్ ఫ్రైడే క్రైస్తవులకు చాలా పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజు యేసుక్రీస్తు సిలువపై చేసిన త్యాగాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజు ఈస్టర్‌కు ముందు వచ్చే శుక్రవారం జరుపుకుంటారు. 2025లో గుడ్ ఫ్రైడే ఏప్రిల్ 18న వచ్చింది. ఈ రోజు బాధ, త్యాగం మాత్రమే కాదు, ప్రేమ, క్షమ, ఆశలను కూడా మనకు గుర్తు చేస్తుంది. ఈరోజు విషెస్ చెప్పుకోకుండా ఫ్రెండ్స్ కి,ఫ్యామిలీకి గొప్ప సందేశాలు పంపివ్వవచ్చు. 
యేసుక్రీస్తు జీవితం మనకు ఎంతో గొప్ప సందేశం ఇస్తుంది. ఆయన తన జీవితం ద్వారా ప్రేమ ఎంత గొప్పదో చూపించాడు. తనపై వచ్చిన కష్టాలు, బాధలను కూడా సహించి, మనుషుల కోసం తన ప్రాణాలను అర్పించాడు. అందుకే గుడ్ ఫ్రైడేను “హోలీ ఫ్రైడే” లేదా “బ్లాక్ ఫ్రైడే” అని కూడా పిలుస్తారు.

ఈ పవిత్ర రోజున మనం ఆయన చూపించిన మార్గాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. కష్టాలు వచ్చినా ధైర్యంగా నిలబడాలని, ఇతరులను ప్రేమించాలని, క్షమించాలనే గుణాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలని ఈ రోజు మనకు చెబుతుంది. యేసుక్రీస్తు సిలువపై చెప్పిన సందేశం చాలా గొప్పది – ప్రేమ ద్వేషం కంటే బలమైనది, ఆశ నిరాశ కంటే శక్తివంతమైనది.

గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా చాలా మంది ప్రార్థనలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సమయం గడుపుతారు. కొందరు చర్చిలకు వెళ్లి ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఈ రోజు మన జీవితంలో ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం. మన తప్పులను గుర్తించి, మంచి మార్గంలో నడవాలని నిర్ణయించుకోవాలి.

ఈ రోజు మనం పంచుకునే సందేశాలు కూడా ఎంతో ప్రేరణనిస్తాయి. “చీకటి తర్వాత వెలుగు వస్తుంది”, “త్యాగం ద్వారా విజయం సాధించవచ్చు”, “ప్రేమే నిజమైన శక్తి” వంటి భావనలు మనలో నమ్మకాన్ని పెంచుతాయి.

గుడ్ ఫ్రైడే మనకు ఒక గొప్ప పాఠం నేర్పుతుంది – జీవితంలో ఎంత కష్టం వచ్చినా, ఆశను కోల్పోవద్దు. యేసుక్రీస్తు చూపించిన మార్గం మనకు ఎప్పటికీ దారి చూపిస్తుంది. ఆయన త్యాగం మనలో ధైర్యం, విశ్వాసం పెంచుతుంది.

Good Friday 2026 Good Friday quotes Good Friday wishes Good Friday messages Jesus Christ quotes Good Friday images Good Friday status

