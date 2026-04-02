  • School Holiday: పిల్లలకు పండగే.. గుడ్ ఫ్రైడే నుంచి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్ బంద్..ఎక్కడెక్కడంటే!

School Holiday Tomorrow : రేపు ఏప్రిల్ 3న గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా వరుసగా మూడు రోజుల పాటు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. దీంతో విద్యార్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ మూడు రోజులు సెలవు కొన్ని స్కూళ్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
గుడ్ ఫ్రైడే క్రైస్తవులకు ముఖ్యమైన పండుగ అన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ రోజు యేసు క్రీస్తు త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రార్థనలు చేస్తారు. అందువల్ల దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు పాఠశాలలకు సెలవు ఇస్తారు. ఈ సంవత్సరం కూడా అదే విధంగా ఏప్రిల్ 3న శుక్రవారం స్కూల్స్ మూసివేయబడతాయి.

ఇక తర్వాత రోజు శనివారం పరిస్థితి కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. కొన్ని పాఠశాలల్లో శనివారం సాధారణ పని దినంగా ఉంటుంది. అయితే ఈసారి ఈస్టర్ పండుగ కారణంగా చాలా క్రిస్టియన్ స్కూల్స్ శనివారం కూడా సెలవు ప్రకటించాయి. ఈస్టర్ కూడా క్రైస్తవులకు చాలా ముఖ్యమైన పండుగ. ఈ రోజు యేసు క్రీస్తు పునరుత్థానం జరిగిన రోజుగా భావిస్తారు.

అయితే అన్ని స్కూల్స్‌కు శనివారం సెలవు ఉండదు. కొన్ని స్కూల్స్‌లో మాత్రమే ఈ సెలవు అమలులో ఉంటుంది. మరికొన్ని స్కూల్స్ ఈ రోజును ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటించాయి. అంటే స్కూల్ యాజమాన్యం లేదా విద్యార్థుల అవసరాన్ని బట్టి సెలవు ఇవ్వవచ్చు.  

ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 5న ఆదివారం రావడంతో ఆ రోజున సహజంగానే స్కూల్స్‌కు సెలవు ఉంటుంది. ఈ విధంగా శుక్రవారం నుంచి ఆదివారం వరకు వరుసగా మూడు రోజుల పాటు విద్యార్థులకు విశ్రాంతి లభిస్తుంది.

ఈ వరుస సెలవులు విద్యార్థులకు మంచి విరామంగా మారనున్నాయి. పరీక్షల ఒత్తిడిలో ఉన్న పిల్లలకు ఇది కొంత రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపేందుకు కూడా ఇది మంచి అవకాశం.

పండుగల సమయంలో ఇలా వరుసగా సెలవులు రావడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. అందువల్ల చాలా మంది విద్యార్థులు ఈ సమయాన్ని ఆనందంగా గడపాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కొందరు తమ గ్రామాలకు వెళ్లాలని అనుకుంటే, మరికొందరు ఇంట్లోనే విశ్రాంతి తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారు.

