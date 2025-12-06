English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Good Husbands: ఈ ఐదు నక్షత్రాల్లో జన్మించిన పురుషులు.. తమ భార్యలను పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూస్తారు..!

Good Husbands: ఈ ఐదు నక్షత్రాల్లో జన్మించిన పురుషులు.. తమ భార్యలను పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూస్తారు..!

Good Husbands: గ్రహ మండలంలో 12 రాశులు.. 9 గ్రహాలు.. 27 నక్షత్రాలు మధ్య  కేంద్రీకృతమైన ఉంటుంది. కానీ కొన్ని నక్షత్రాల్లో జన్మించిన పురుషులు తమ భార్యలను ఎలాంటి లోటు లేకుండా ప్రాణప్రదంగా చూసుకుంటారు. ఇంతకీ  ఆ నక్షత్రాలేమిటో చూద్దాం..  

 
1 /7

కొన్ని నక్షత్రాల్లో జన్మించిన పురుషులు తమ భార్యలను పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూస్తారట. అంతేకాదు తమ జీవిత భాగస్వామి పట్ట  గొప్ప ప్రేమతో పాటు కేరింగ్ చూపిస్తారట. జ్యోతిష్య శాస్త్రం  ప్రకారం, కొన్ని నక్షత్రాలలో జన్మించిన పురుషులు సహజంగానే తమ కుటుంబం పట్ల చాలా ప్రేమగా ఉంటారు. వారు ఫ్యామిలీలో  అందరికంటే తమ భార్యలను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా వారు తమ భార్యల కోసం ఏదైనా చేయడానికి వెనకాడరు. 

2 /7

ఆరుద్ర నక్షత్రం: ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారు తమ వైఫ్ ను ఎక్కడా అవమానించేలా ప్రవర్తించరు. ఎల్లపుడు గౌరవిస్తూనే ఉంటారు.  వారు భార్యకు  కావలసినది వెంటనే అందించే ప్రయత్నం చేస్తారు. వారు తమ భార్య చెప్పిన మంచి మాటలను  వింటారు. వారి కోరికల ప్రకారం నడుచుకుంటారు. 

3 /7

హస్త నక్షత్రం: ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన వారు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. వారికి గొడవలు పడటం అంతగా ఇష్టం ఉండదు. వారు కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని కోరుకుంటారు. వారు తమ భార్యలతో ఎల్లపుడు సరదగా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతుంటారు.  వారి సలహా ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వారు తమ భార్య కోరికలతో పాటు భావాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు.

4 /7

రోహిణి నక్షత్రం: రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మించిన అబ్బాయిలు సహజంగానే ప్రేమగా వ్యవహరిస్తుంటారు. వారు తమ భార్యలను ఎంతో గాఢంగా  ప్రేమిస్తారు. వారు తమ జీవిత భాగస్వామి ఆనందం కోసం ఏదైనా చేయడానికి రెడీగా  ఉంటారు. వారు వైవాహిక జీవితాన్ని పవిత్ర బంధంగా భావిస్తారు.

5 /7

పుష్యమి నక్షత్రం: ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన పురుషులు చాలా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. తమ కుటుంబాన్ని చాలా ఎక్కువగా గౌరవిస్తారు. వారు తమ భార్యను అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. తమ భార్య చెప్పేది జాగ్రత్తగా వింటారు. మంచి చెబితే ఆచరిస్తారు  తమ భార్యకు ఎలాంటి లోపాలు జరగకుండా చూసుకుంటారు. 

6 /7

స్వాతి నక్షత్రం: ఈ నక్షత్రంలో జన్మించిన పురుషులు ప్రశాంతమైన స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. కుటుంబ శాంతి కోసం వారు తమ భార్య మాటలకు చాలా విలువ ఇస్తారు. తమ భార్య హృదయం గాయపడితే వారు సహించరు. వారు ఎల్లప్పుడూ తమ భార్యను ప్రేమతో ఉండటానికే ప్రయత్నిస్తారు. 

7 /7

గమనిక: ఈ వ్యాసంలో చెప్పిన సమాచారం అంతా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఉన్న విషయాలనే మేము ప్రస్తావించాము. అంతేకాదు మత గ్రంథాలు, పంచాంగాలపై ఆధారపడి ఇచ్చాము.  ఈ వార్తను   జీ  న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు. సమాచారాన్ని అందించడం మాత్రమే మా ఉద్దేశ్యం.

Marriage Prediction marriage prediction wife prediction husband prediction marriage life prediction Ashwini Nakshatra Bharani Nakshatra Astrology horoscope

Next Gallery

Smriti Mandhana: పెళ్లి రద్దయిన తర్వాత స్మృతి మంధాన మొదటి పోస్ట్.. వేలికి ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ లేకుండానే..!