/Chicken Prices: మాంసం ప్రియులకు నోరూరించే శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన చికెన్ ధరలు

Chicken Prices in AP Telangana: గత వారం రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చికెన్ ధరలు భారీగా పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే. కేజీ చికెన్ ధర ఏకంగా రూ. 300 నుంచి రూ.350 వరకు పలికింది. దీంతో చికెన్ కొనాలంటే బెంబేలెత్తిపోయారు. చికెన్ బదులు మటన్ కొనేందుకు ఆసక్తి చూపారు. అయితే తాజాగా భారీగా ధరలు తగ్గటంతో.. మళ్లీ చికెన్ సెంటర్లు సందడిగా మారాయి. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా ఇలా చికెన్ ధరల్లో వ్యత్యాసాలు వస్తున్నాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
సాధారణంగా ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చికెన్ ధరలు తగ్గుతుంటాయి. కోళ్లకు వ్యాధులు రావడం, ఎండాకాలం కావడంతో శరీరానికి వేడి చేస్తుందని తక్కువ తినడం.. ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల చికెన్ రేట్స్ మారుతుంటాయి. కానీ ఈ ఏడాది మాత్రం అందుకు భిన్నంగా చికెన్ ధరలు గతవారం భారీగా పెరిగాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాలలో కేజీ చికెన్ ధర ఏకంగా రూ. 300 నుండి రూ. 350 వరకు పలికింది. అయితే మళ్లీ ఈ రోజు ధరలు భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్లో స్కిన్ లెస్ చికెన్ కేజీ ధర రూ. 250 నుండి రూ. 260 మధ్య విక్రయిస్తున్నారు.
ఖమ్మంలో కేజీ చికెన్ ధర రూ. 280గా ఉంది. అంతే కాకుండా ఏపీ విషయానికి వస్తే విజయవాడలో కేజీ రూ. 310 అమ్ముతుండగా.. గుంటూరులో రూ. 260, రాజమండ్రిలో రూ. 250కి కేజీ అమ్ముతున్నారు.
ఇక మొన్నటి వరకు చికెన్ ధరలు పెరగటంతో చాలా మంది ప్రత్యామ్నాయంగా మటన్, చేపలు తినేందుకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపించారు. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ ధరలు తగ్గడంతో చికెన్ సెంటర్ల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు.
ఇక మటన్ విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్లో కేజీ రూ. 800 నుండి రూ. 950 వరకు పలుకుతోంది. ఇతర జిల్లాల్లో రూ. 700 నుండి రూ. 800 వరకు విక్రయిస్తున్నారు.