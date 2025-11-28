English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPS-95: 6.5 మిలియన్లకు పైగా పెన్షనర్లకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. పెన్షన్ మొత్తాన్ని 8 రెట్లు పెంచే యోచనలో మోదీ సర్కార్..!!

Good news for 6.5 million pensioners: రాబోయే బడ్జెట్‌లో 6.5 మిలియన్ల పెన్షనర్లకు శుభవార్త వినిపించే యోచనలో మోదీ సర్కార్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. EPS-95 పెన్షన్ మొత్తాన్ని రూ. 1,000 నుండి రూ. 9,000 కు పెంచాలని ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ 800శాతం పెరుగుదల 6.5 మిలియన్లకు పైగా పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచాలని ట్రేడ్ యూనియన్లు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్న  సంగతి తెలిసిందే. 
 మోదీ ప్రభుత్వం రాబోయే బడ్జెట్‌లో దేశంలోని 65 లక్షలకు పైగా పెన్షనర్లకు పెద్ద శుభవార్త వినిపించే అవకాశం ఉంది.  EPS-95 పెన్షన్‌ను రూ.1,000 నుండి రూ.9,000కి పెంచాలని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఇది జరిగినట్లయితే..  65 లక్షలకు పైగా పదవీ విరమణ చేసిన వారి పెన్షన్ 800శాతం పెరుగుతుంది. బడ్జెట్‌కు ముందు ప్రభుత్వంతో జరిగిన సమావేశాలలో ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు ఇప్పటికే అనేకసార్లు కనీస పెన్షన్‌ను పెంచాలనే డిమాండ్‌ను పునరుద్ఘాటించారు. దీనిని కరువు భత్యంతో అనుసంధానించాలని యూనియన్లు కూడా అభ్యర్థించాయి.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS-1995) అనేది యజమాని విరాళాలు,  ప్రభుత్వ మద్దతు ద్వారా నిధులు సమకూర్చే  సామాజిక భద్రతా పెన్షన్ పథకం. ప్రస్తుతం, ఉద్యోగి ఒక భాగాన్ని,  ప్రభుత్వం ఒక భాగాన్ని అందజేస్తుంది. ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఈ నిధిలో రూ. 1,000 మాత్రమే అందిస్తుంది. రాబోయే బడ్జెట్‌లో ఆమోదిస్తే 800 శాతం పెరుగుదల పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు గణనీయమైన మొత్తాన్ని అందిస్తుంది. తుది ఆమోదం కోసం వేచి ఉంది. మరిన్ని వివరాల కోసం త్వరలో అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తుంది.   

జీ న్యూస్ నివేదిక ప్రకారం.. ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS-1995) కింద కనీస పెన్షన్‌ను నెలకు రూ. 1,000 నుండి రూ. 9,000 కు పెంచవచ్చు. ఇటీవలి ప్రీ-బడ్జెట్ సమావేశాలలో, ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రతినిధులు EPS-1995 కింద లబ్ధిదారులకు ఈ మార్పును అమలు చేయాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖను కోరారు. ఖర్చుతో కూడుకున్న పెన్షన్‌ను నిర్ధారించడానికి సవరించిన కనీస పెన్షన్‌ను కరువు భత్యం (DA) తో అనుసంధానించాలని వారు ప్రతిపాదించారు. పెరుగుతున్న ఖర్చుల దృష్ట్యా, ఈ మొత్తం ఇకపై ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడానికి సరిపోదని చాలామంది నమ్ముతారు.  

ఈ ప్రతిపాదన రాబోయే బడ్జెట్‌లో ఆమోదిస్తే..  EPS-1995 కింద పెన్షనర్లకు కనీస నెలవారీ పెన్షన్ రూ. 9,000కి పెరుగుతుంది. ఇది 800 శాతం గణనీయమైన పెరుగుదల. వారికి చాలా అవసరమైన ఆర్థిక ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ పెంపు ప్రస్తుతం పరిశీలనలో ఉంది. 

ప్రభుత్వం బడ్జెట్‌లో దీనిని ఆమోదించిన తర్వాత మాత్రమే ఇది అమలు అవుతుంది. EPS-1995 కింద పెన్షనర్లు తమ నెలవారీ ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదలను ఆశించవచ్చు.

