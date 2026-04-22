8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్... 8పే కమిషన్ ఈ డిమాండ్ అంగీకరిస్తే.. కనీస వేతనం రూ. 69000 అయ్యే ఛాన్స్..!!

8th Pay Commission: కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ఎనిమిదవ పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి ఒక కోటి మందికి పైగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు అలాగే పెన్షనర్లకు వేతన సవరణ చేసేందుకు కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఎందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఎనిమిదో పే కమిషన్ పనితీరు ప్రారంభించగా, 18 నెలల లోగా నివేదిక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చేరనుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఏప్రిల్ 30వ తేదీలోగా 8వ పే కమిషన్ కు ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను వినిపించే అవకాశం ఉంది.
ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల తరఫున పనిచేసే ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ ఎనిమిదో పే కమిషన్ ముందు తమ డిమాండ్లను ముందు పెట్టింది. అందులో అత్యంత ముఖ్యమైనవి కనీస వేతనం పెంపుదల గురించి ప్రధానంగా ప్రస్తావించింది. కనీస వేతనం 69 వేల రూపాయలు చేయాలనే డిమాండ్ ప్రధానంగా వినిపిస్తోంది.
ఇందుకోసం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.83 గా నిర్ణయించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం NC-JCM డిమాండ్ చేసింది. ఒకవేళ ఉద్యోగుల డిమాండ్లను 8వ పే కమిషన్ అంగీకరించినట్లయితే ప్రస్తుతం 18 వేల రూపాయలుగా ఉన్నటువంటి కనీస వేతనం దాదాపు మూడు రెట్ల కన్నా ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పాటు అనేక ప్రధాన డిమాండ్లను NC-JCM 8వ పే కమిషన్ ముందు పెట్టింది.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్: జీతాలు, పెన్షన్ల సవరణ కోసం 3.833 యూనిఫాం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘం డిమాండ్ చేసింది. వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ రెట్టింపు: ప్రస్తుతం ఉన్న 3% వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ను 6%కి పెంచాలని ప్రతిపాదించారు. డైటరీ అవసరాల ఆధారంగా వేతనం: ఐసీఎంఆర్ (ICMR) సూచించిన 3,490 కిలో కేలరీల రోజువారీ ఆహార అవసరాల ఆధారంగా (పాలు, పండ్లు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్లు) వేతన గణన చేయాలని కోరారు.
పే లెవల్స్ విలీనం: పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం కొన్ని పే లెవల్స్ను విలీనం చేయాలని సూచించారు (ఉదాహరణకు: లెవల్ 2, 3ని కలిపి లెవల్ 3గా, లెవల్ 4,5ని కలిపి లెవల్ 5గా మార్చడం). హౌసింగ్, యుటిలిటీస్: వేతన గణనలో హౌసింగ్ సపోర్ట్ కోసం 7.5%, ఇతర కనీస అవసరాలైన నీరు, విద్యుత్ , పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం 20% కేటాయించాలని కోరారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్: ఉద్యోగుల నైపుణ్యాల అభివృద్ధి (Skill Development) కోసం వేతనంలో 25% వాటాను కేటాయించాలని ప్రతిపాదించారు
సరళీకృత పే మ్యాట్రిక్స్: లెవల్ 13 వరకు ఉన్న పే మ్యాట్రిక్స్ను సరళతరం చేయడం ద్వారా వ్యత్యాసాలను , ఇతర ఇబ్బందులను తొలగించాలని కోరారు. జీవనశైలి, ఇతర ఖర్చులు: మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా లైఫ్ స్టైల్ , ఇతర ఖర్చుల కోసం మరో 25% కేటాయింపులు ఉండాలని డిమాండ్ చేశారు. పెన్షన్ సంస్కరణలు: కేవలం సర్వీసులో ఉన్న వారికే కాకుండా, పెన్షనర్ల జీవన ప్రమాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పెన్షన్ల సవరణ కూడా ఇదే స్థాయిలో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.