Good News for Central Govt Employees: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. సింగిల్ అకౌంట్.. బోలెడు బెనిఫిట్స్.. థ్యాంక్యూ మోదీ సర్!

Central Govt Employees New Salary Account Scheme: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం కూడా ఎన్నో పథకాలను ప్రవేశపెడుతోంది. దీనిలో భాగంగానే తాజాగా ఉద్యోగుల కోసం ప్రభుత్వం కాంప్రహెన్సివ్ సాలరీ అకౌంట్ ప్యాకేజీ (సమగ్ర జీతం ఖాతా ప్యాకేజీ)ని ప్రారంభించింది. ఇది జీరో బ్యాలెన్స్ ఖాతా. ఉచిత డిజిటల్ లావాదేవీలు, తక్కువ వడ్డీ రుణాలు, ప్రమాద-ఆరోగ్య బీమా, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, డెబిట్-క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రయోజనాలు, విమానాశ్రయ లాంజ్ సదుపాయాలను అందిస్తుంది. ఈ ప్యాకేజీ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం అన్ని సౌకర్యాలు ఒకే చోట అందించే విధంగా కీలక ముందడుగు వేసింది. ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ పరిధిలోని ఆర్థిక సేవల విభాగం.. తాజాగా సమగ్ర సాలరీ అకౌంట్ ప్యాకేజీని ప్రారంభించింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వేరువేరు బ్యాంకుల ఖాతాలు, బీమా పాలసీలు, కార్డులు నిర్వహించే తలనొప్పి లేకుండా.. సాలరీ అకౌంట్ ద్వారానే అనేక బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు.
ఈ అకౌంట్ ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే.. ఇది పూర్తిగా జీరో బ్యాలెన్స్ సాలరీ అకౌంట్ . అంటే అకౌంట్లో మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేకాదు లోన్స్ పై తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, ఆక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఎయిర్ పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ వంటి ప్రీమియం సౌకర్యాలు దీనిలో భాగంగా ఉంటాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆర్థిక అవసరాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకురావడమే ఈ పథకం లక్ష్యం.
ఈ కాంపోజిట్ జీతం ఖాతాను కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని గ్రూప్ A, గ్రూప్ B, గ్రూప్ C ఉద్యోగులు అందరూ తెరవవచ్చు. ఇప్పటికే ఉన్న జీతం ఖాతాలను సంబంధిత ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లోకి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలని లేదా మార్చుకోవాలని మంత్రిత్వ శాఖ సూచిస్తోంది. అయితే, గ్రూప్ D ఉద్యోగులు ఈ పథకంలో లేరని, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వ స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థల ఉద్యోగులకు ఇది వర్తిస్తుందా లేదా అనే విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాల విషయానికి వస్తే, ఈ ఖాతాతో RTGS, NEFT, UPI లావాదేవీలు పూర్తిగా ఉచితంగా ఉంటాయి. చెక్బుక్ సదుపాయం, లాకర్ అద్దెపై రాయితీలు కూడా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా హోంలోన్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్, వెహికల్ లోన్, పర్సనల్ లోన్స్ పై తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, తగ్గిన ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు లభిస్తాయి. ఉద్యోగితో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు కూడా కొన్ని బ్యాంకింగ్ ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే, ఈ సౌకర్యాలు బ్యాంకు, ఉద్యోగి కేడర్ను బట్టి కొంత మారవచ్చు. అందుకే ఖాతా తెరవడానికి ముందు సంబంధిత బ్యాంక్ను సంప్రదించడం మంచిది.
ఇక బీమా, కార్డ్ ప్రయోజనాలు ఈ ఖాతాకు మరింత విలువను చేకూరుస్తాయి. ఇందులో రూ. 1.5 కోట్ల వరకు వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా, రూ. 2 కోట్ల వరకు విమాన ప్రమాద బీమా ఉన్నాయి. అదనంగా రూ. 20 లక్షల వరకు అంతర్నిర్మిత టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా లభిస్తుంది. అవసరమైతే దీన్ని పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య బీమా ఉద్యోగి తో పాటు వారి కుటుంబాన్ని కవర్ చేస్తుంది. డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులతో విమానాశ్రయ లాంజ్ యాక్సెస్, రివార్డ్ పాయింట్లు, క్యాష్బ్యాక్ వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఈ సమగ్ర జీతం ఖాతా ఒక ఆల్-ఇన్-వన్ ఫైనాన్షియల్ ప్యాకేజ్లా ఉపయోగపడనుంది. ఒకే ఖాతాతో బ్యాంకింగ్, బీమా, కార్డ్ సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఉద్యోగుల ఆర్థిక జీవితాన్ని మరింత సులభతరం చేయడమే ఈ పథకం అసలు ఉద్దేశమని ఆర్థిక శాఖ పేర్కొంది.