  • EPFO Update 2026: ఉద్యోగులకు శుభవార్త… 2026లో EPFO వడ్డీ రేటుపై కీలక నిర్ణయం!

EPFO Update 2026: ఉద్యోగులకు శుభవార్త… 2026లో EPFO వడ్డీ రేటుపై కీలక నిర్ణయం!

Employees Alert: కోట్లాది ఉద్యోగులకు శుభవార్త లాంటి అప్డేట్ ఇది. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ అయిన Employee Provident Fund Organisation (EPFO) 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి పీఎఫ్ వడ్డీ రేటుపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, FY26లో కూడా పీఎఫ్ వడ్డీ రేటు 8.25 శాతంగా కొనసాగించే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
ప్రతి నెలా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల జీతం నుంచి 12 శాతం పీఎఫ్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. అదే మొత్తాన్ని సంస్థ కూడా చెల్లిస్తుంది. ఇలా నెలనెలా జమయ్యే డబ్బుకు ఏటా వడ్డీ వస్తుంది. ఈ వడ్డీ రేటు ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ జీవితానికి చాలా కీలకం. అందుకే EPFO వడ్డీ రేటు ప్రకటనపై ప్రతి సంవత్సరం ఉద్యోగులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు.

FY24, FY25 సంవత్సరాల్లో కూడా EPFO 8.25 శాతం వడ్డీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు FY26లో కూడా అదే రేటును కొనసాగించవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇది వరుసగా మూడో సంవత్సరం వడ్డీ రేటు మారకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. మొదట్లో బాండ్ యీల్డ్ తగ్గడం, పెట్టుబడులపై భారం పెరగడం వల్ల వడ్డీ రేటు తగ్గవచ్చని ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఆలోచనకు విరామం పడినట్లు తెలుస్తోంది.  

మార్చి మొదటి వారం లో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీలు (CBT) సమావేశం జరగనుంది. ఈ సమావేశంలోనే వడ్డీ రేటుపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం తీసుకుని అమలు చేస్తారు. సాధారణంగా జూలై లేదా ఆగస్టు నెలల్లో వడ్డీ మొత్తం సభ్యుల పీఎఫ్ ఖాతాల్లో జమ అవుతుంది.

EPF ఖాతాకు వచ్చే వడ్డీపై కొన్ని ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. సంవత్సరానికి రూ.2.5 లక్షల వరకు వచ్చే వడ్డీపై పన్ను లేదు. అలాగే 80C కింద పన్ను మినహాయింపు కూడా లభిస్తుంది. అందుకే ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లతో పోలిస్తే EPF మరింత సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తారు.

FY26లో కూడా 8.25 శాతం వడ్డీ కొనసాగితే ఉద్యోగులకు ఇది ఊరట కలిగించే విషయం. రిటైర్మెంట్ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి ఇది మంచి మద్దతు అవుతుంది. కాబట్టి EPFO సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్‌ను తరచుగా చెక్ చేస్తూ, దీర్ఘకాలిక పొదుపు ప్రణాళికలో దీనిని తప్పనిసరిగా భాగంగా పెట్టుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

EPFO interest rate 2026 EPF interest rate FY26 PF interest rate latest news EPFO interest rate update Provident Fund interest rate EPF interest 8.25 percent EPFO CBT meeting news EPF interest credit date EPF tax benefits

