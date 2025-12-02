English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO: EPFOలో సరికొత్త నిబంధన.. రిటైర్మెంట్ కంటే ముందే ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే ప్రయోజనం..

EPFO: EPFOలో సరికొత్త నిబంధన.. రిటైర్మెంట్ కంటే ముందే ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే ప్రయోజనం..


EPFO: PF కు సంబంధించి EPFO ​​కొత్త నియమనిబంధనలను తీసుకొచ్చింది. దీంతో పదవీ విరమణకు ముందే ఉద్యోగులకు మరో బంపర్ ప్రయోజనం కలగబోతుంది. 
ఉద్యోగుల ప్రయోజనార్ధం ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనలు  సడలించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం  దీంతో కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు భారీ ఉపశమనం లభించబోతుంది.   

ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ కు సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్  కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని ద్వారా, లక్షలాది మంది EPFO ​​సభ్యులు లాభపడనున్నారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం, PF ఖాతాదారులు ఎలాంటి మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ లేకుండా నేరుగా రూ.5 లక్షల వరకు అడ్వాన్స్ పొందవచ్చు.

ప్రస్తుతం, మీరు రూ.1 లక్ష కంటే ఎక్కువ డబ్బులు  విత్‌డ్రా చేయాలనుకుంటే, మీరు EPFO ​​కార్యాలయానికి వెళ్లి మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాలి. ఒకపుడు దీనికి చాలా సమయం పట్టేది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం తర్వాత, ఇప్పుడు EPF సభ్యులు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో లేదా అవసరమైనప్పుడు రూ. 5 లక్షల వరకు తమ  డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోగలరు.

మార్చి 2025లో, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్  సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఆటో-సెటిల్మెంట్ పరిమితిని రూ.5 లక్షలకు పెంచేందుకు ఓకే చెప్పింది.   

EPFO తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తర్వాత, ఆటో-సెటిల్మెంట్ క్లెయిమ్‌ల సంఖ్యలో భారీ పెరుగుదల నమోదు అయింది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, దాదాపు 90 లక్షల మంది ఆటో-సెటిల్మెంట్‌ను క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు. అదే సమయంలో, 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ఈ సంఖ్య దాదాపు 2 కోట్ల వరకు  పెరిగింది. 

ఆటో-సెటిల్మెంట్ సౌకర్యం కింద, EPFO ​​సభ్యులు వైద్య చికిత్స, పిల్లల విద్య, వివాహం లేదా భవనం నిర్మాణం లేదా ఇంటి కొనుగోలు వంటి ముఖ్యమైన పనుల కోసం ముందస్తుగా రూ.5 లక్షల వరకు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

