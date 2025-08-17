English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate: శ్రావణ మాసంలో ఏకంగా రూ. 6వేలు తగ్గిన బంగారం ధరలు.. అసలు విషయం తెలిస్తే దీపావళి ముందే చేసుకుంటారు..!!

  Gold Rate: బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి నుంచి తగ్గుతున్నాయి. దీంతో పసిడి ప్రియులకు కాస్త ఊపిరిపీల్చుకుంుటన్నారు. ముఖ్యంగా ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడితో జరిపిన చర్చలు సఫలం అవ్వకపోయినప్పటికీ పలు దేశాలు చర్చలు జరిపేందుకు సుముఖుత వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గే ఛాన్స్ ఉందని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆశాభావం నెలకుంటుంది. 
బంగారం ధరలు గడిచిన నెలరోజులుగా చూసినట్లయితే ఆల్ టైం రికార్డులను బద్దలు కొడుతూ దూసుకుపోతుంది. అయితే బంగారం ధర 48గంటలుగా చూస్తే భారీగా తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర భారీగా తగ్గుముఖం పడుతోంది.   

అమెరికాలోని కామెక్స్ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ప్రకారం బంగారం ధరలు ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 3380 డాలర్ల రేంజులో ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి 3450 డాలర్లతో పోల్చితే 70 డాలర్లు తగ్గింది.   

గత ఐదు రోజులుగా ట్రేడింగ్ చూస్తే బంగారం ధర దాదాపు 40 డాలర్లు తగ్గింది. ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 31.2 గ్రాములు. ఈ లెక్కన చూస్తే 1300 తగ్గింది. అదే సమయంలో ఆల్ టైం రికార్డుతో పోల్చితే సుమారు 70 డాలర్లు తగ్గింది. 10 గ్రాములపై సుమారు 23 డాలర్లు తగ్గింది. అంటే సుమారు 2వేలు తగ్గింది.   

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రష్యాతో జరిపిన చర్చలు ఫలవంతం కాకపోయినప్పటికీ పలు దేశాలతో చర్చలు జరిపేందుకు సుముఖుత వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గే ఛాన్స్ ఉందని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు అమెరికా, భారత్ మధ్య కూడా త్వరలో చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.   

ఇదే జరిగితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్టాక్ మార్కెట్లో పాజిటివ్ ట్రేడింగ్ మొదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వైపు నుంచి ఈక్విటీ మార్కెట్ల వైపు తరలించే  ఛాన్స్ ఉంటుంది. తద్వారా బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. 

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

gold rate Silver Rate Gold Rate Today Gold Price Drops Good news for gold lovers Business News telugu news

