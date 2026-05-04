8th Pay Commission:ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలెర్ట్..ఈ తేదీ మిస్ అయితే జీతం పెంపు మిస్!

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మంచి వార్త వచ్చింది. 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) మెమోరాండం సమర్పణకు గడువును మే 31, 2026 వరకు పొడిగించారు. ముందుగా ఈ గడువు ఏప్రిల్ 30 వరకు మాత్రమే ఉండేది. అయితే ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్లు ఎదుర్కొన్న సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
8వ వేతన సంఘం అంటే ఏమిటి? ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ. ఇది ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ లాంటి అంశాలను సమీక్షించి కొత్త సిఫార్సులు చేస్తుంది. సాధారణంగా ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేస్తారు. దేశంలోని లక్షలాది ఉద్యోగులకు ఇది చాలా కీలకం.

గడువు ఎందుకు పెంచారు? ఏప్రిల్ చివరి వారంలో న్యూ ఢిల్లీలో జరిగిన సమావేశాల్లో చాలా మంది ప్రతినిధులు ఆన్‌లైన్‌లో మెమోరాండం పంపడంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయని తెలిపారు. అందుకే అందరికీ సరైన అవకాశం ఇవ్వాలని గడువు మే 31 వరకు పొడిగించారు.

ఎలా మెమోరాండం పంపాలి? కేవలం అధికారిక ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే అభిప్రాయాలు పంపాలి. PDF, Word ఫైల్, ఇమెయిల్ లేదా పోస్టు ద్వారా పంపినవి పరిగణలోకి తీసుకోరు. ఉద్యోగులు, సంఘాలు, పెన్షనర్లు అందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

గడువు మిస్ అయితే ఏమవుతుంది? మే 31 లోపు మెమోరాండం పంపకపోతే, ఆ అభిప్రాయాలు చివరి నిర్ణయాల్లో పరిగణలోకి రాకపోవచ్చు. కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైన అవకాశం.ప్రస్తుతం కనిష్ట ప్రాథమిక జీతం రూ.18,000 ఉంది. 3.83 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అమలైతే ఇది సుమారు రూ.69,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది ఉద్యోగుల జీతాల్లో పెద్ద పెరుగుదల తీసుకురాగల అంశం.

ఇంకా ఏమి ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి? ఉద్యోగ సంఘాలు కొన్ని కీలక డిమాండ్లు పెట్టాయి. ప్రతి సంవత్సరం 6% జీతం పెంపు, ప్రమోషన్ సమయంలో అదనపు ఇన్‌క్రిమెంట్లు, కనీసం రూ.10,000 లాభం, అలాగే ఒక నెల జీతాన్ని గ్రాట్యుటీగా ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.

వేతన సంఘం అన్ని అభిప్రాయాలను పరిశీలించి తుది నివేదికను సిద్ధం చేస్తుంది. ప్రభుత్వం 18 నెలల్లో ఈ నివేదిక ఇవ్వాలని సూచించింది. ఆ తరువాత జీతాలు, పెన్షన్లపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు.

