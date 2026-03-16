Gas Supply: భారత్‌కు గుడ్ న్యూస్.. గ్యాస్ సరఫరా పెరగనుంది

LPG Gas:భారత దేశానికి ఒక శుభ వార్త వచ్చింది. దేశంలో గ్యాస్ కొరత సమస్య కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం కనిపిస్తోంది. హార్ముజ్ జలసంధిలో కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా, శివాలిక్ అనే నౌక సురక్షితంగా భారతదేశానికి చేరుకుంటోంది. ఈ నౌక గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని ముంద్రా పోర్టుకు మరికొన్ని గంటల్లో చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
 
ఈ నౌకలో సుమారు 40 నుండి 46 వేల మెట్రిక్ టన్నుల లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ (LPG) ఉంది. ఇది భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యమైన సరఫరా. ఈ గ్యాస్ దేశానికి చేరిన తర్వాత గ్యాస్ సరఫరా కొంతవరకు మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఇటీవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉండటంతో చమురు, గ్యాస్ రవాణాలో కొంత ఇబ్బంది ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా హార్ముజ్ జలసంధి మార్గంలో ప్రయాణించే నౌకలకు కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. అయినప్పటికీ భారతదేశానికి అవసరమైన గ్యాస్ సరఫరా కొనసాగేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.  

ఇప్పటికే శివాలిక్ నౌక భారతదేశానికి చేరువలో ఉంది. ఇది ముంద్రా పోర్టుకు చేరిన తర్వాత అక్కడ నుంచి గ్యాస్‌ను దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు పంపిస్తారు. దీంతో గ్యాస్ నిల్వలు పెరుగుతాయి. గ్యాస్ సరఫరా కూడా కొంతవరకు సులభంగా మారుతుంది.  

ఇదే సమయంలో మరో నౌక కూడా త్వరలో భారతదేశానికి చేరుకోనుంది. ‘నందా దేవి’ అనే ఈ నౌకలో కూడా దాదాపు 46 వేల మెట్రిక్ టన్నుల LPG ఉంది. ఈ నౌకకు భారత నౌకాదళం ప్రత్యేక రక్షణ కల్పిస్తోంది. భద్రతా కారణాల వల్ల ఇండియన్ నేవీ ఈ నౌక ప్రయాణాన్ని పర్యవేక్షిస్తోంది.  

ఈ రెండు నౌకలు భారతదేశానికి చేరుకోవడం వల్ల గ్యాస్ సరఫరాలో కొంత ఊరట లభించనుంది. ముఖ్యంగా గృహ వినియోగానికి ఉపయోగించే LPG సిలిండర్ల సరఫరా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.  

ప్రస్తుతం దేశంలో గ్యాస్ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రభుత్వం సరఫరాను పెంచేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. విదేశాల నుంచి గ్యాస్‌ను దిగుమతి చేసుకోవడం ద్వారా అవసరాలను తీర్చే చర్యలు తీసుకుంటోంది.

