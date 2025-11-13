English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Train Tickets: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా.. నేటి నుంచే రైలు టికెట్ల బుకింగ్స్ షురూ..!

Sankranti Train Tickets Bookings Open: తెలుగు ప్రజలంతా జరుపుకునే అతి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి. ఈ పండక్కి ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వారంతా తమ తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్తుంటారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో కలిసి పండగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. తమ తల్లిదండ్రులతో.. అన్నదమ్ములతో, అక్కాచెల్లెళ్లతో ఎంతో సంతోషంగా గడిపేస్తారు. అయితే ప్రతిసారి లాగే ఈసారి కూడా పండక్కి ఊరు వెళ్లేందుకు ప్రజలు రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకునేందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు.
ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేసేవారు రైలులో వెళ్లడానికే ఇష్టపడతారు. దీంతో పండక్కి ఊరు వెళ్లాలని అనుకునే వారంతా రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకునే పనిలో పడ్డారు. రైలు టికెట్లు ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయా.. ఎప్పుడెప్పుడు రిజర్వేషన్ చేసుకుందామా అని ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

అయితే 60 రోజుల ముందే రైలు టికెట్లను బుక్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ తీసుకొచ్చింది రైల్వే శాఖ. అంటే పండగ తేదీలకు సరిగ్గా 60 రోజుల ముందు IRCTC వెబ్‌సైట్‌లో టికెట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీన్ని ఉపయోగించుకుని అడ్వాన్స్డ్ టికెట్ బుకింగ్ చేసుకోవడం వల్ల రైళ్లల్లో బెర్తులను సులభంగా పొందొచ్చు.

సంక్రాంతి పండక్కి రైలు టికెట్ల బుకింగ్ నవంబర్ 13 అంటే నేటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఉదయం 8 గంటలకు బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. జనవరి 12వ తేదీ ప్రయాణానికి సంబంధించి.. 60 రోజుల ముందుగా రిజర్వేషన్ చేసుకునే నిబంధన ప్రకారం గురువారం నుంచి ఈ టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.  

ఇక జనవరి 14వ తేదీ ప్రయాణానికి ఈ నెల 15న బుకింగ్ మొదలవుతుంది. IRCTC అధికారిక వెబ్‌సైట్‌, యాప్​ ద్వారా టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చు. ట్రైన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడానికి జనాలు విపరీతంగా పోటీ పడుతున్నారు. దీంతో వాటికి ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది.‌  

ముందస్తు రిజర్వేషన్‌కు విండో ఓపెన్ అవడం ఆలస్యం టికెట్లన్నీ హాట్‌ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. ఇప్పటికే పలు తేదీల్లో బుకింగ్‌కు సంబంధించిన టికెట్లు పూర్తయ్యాయి. అప్పుడే రిగ్రెట్, వెయిటింగ్ అని దర్శనం ఇస్తోంది.  

