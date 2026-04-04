EPFO: EPF ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఏప్రిల్ నుంచే మీ అకౌంట్‌లోకి డబ్బులు.. పూర్తి వివరాలివే!

Good News for PF Account Holders: ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే వార్త చెప్పింది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఏడాది వడ్డీ మొత్తాన్ని గతంలో కంటే వేగంగా.. రికార్డు సమయంలో ఖాతాదారుల అకౌంట్లలో జమ చేసేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సుమారు 7 కోట్ల మందికి పైగా ఉన్న ఈపీఎఫ్ సభ్యులకు మే-జూన్ నాటికి వడ్డీ సొమ్ము అందేలా అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
 
సాధారణంగా ఈపీఎఫ్ వడ్డీ జమ కావడానికి ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత చాలా సమయం పట్టేది. కానీ ఈసారి సీన్ మారింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రకటించిన 8.25 శాతం వడ్డీని ఏప్రిల్ నెల నుంచే అకౌంట్లలో వేయాలని ఈపీఎఫ్ఓ యోచిస్తోంది. కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా స్వయంగా ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తుండటంతో, యంత్రాంగం యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

మార్చి 2వ తేదీన జరిగిన ఈపీఎఫ్ఓ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ సమావేశంలో వడ్డీ రేటును 8.25 శాతంగానే కొనసాగించాలని నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించిన ఫైల్ ప్రస్తుతం ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వద్ద ఉంది. ఈపీఎఫ్ఓ తన సొంత ఆదాయం నుంచే ఈ వడ్డీని చెల్లిస్తుంది కాబట్టి, ప్రభుత్వంపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడదు. ఫలితంగా, ఏప్రిల్ మొదటి పక్షం (మొదటి 15 రోజులు) నాటికి ఆర్థిక శాఖ నుంచి అధికారిక ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆమోదం వచ్చిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి, నిధుల బదిలీని ప్రారంభిస్తారు.

కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాల ప్రకారం.. వడ్డీ జమ ప్రక్రియను మే లేదా జూన్ నెల లోపే పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. గతంలో సాంకేతిక కారణాల వల్ల వడ్డీ జమ కావడానికి నెలల తరబడి సమయం పట్టేది. కానీ ఈసారి డిజిటలైజేషన్ మరియు పటిష్టమైన కార్యాచరణ వల్ల రికార్డు సమయంలో లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

వడ్డీ జమ అయిన తర్వాత మీ ఖాతాలోని బ్యాలెన్స్‌ను ఈ క్రింది మార్గాల ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు: ఉమంగ్ (UMANG) యాప్: మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఉమంగ్ యాప్ ద్వారా ఈపీఎఫ్ఓ సేవల్లోకి వెళ్లి బ్యాలెన్స్ చూడవచ్చు. ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్: అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో మీ UAN మరియు పాస్‌వర్డ్ ఉపయోగించి పాస్‌బుక్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.  

SMS ద్వారా: మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 'EPFOHO UAN' అని టైప్ చేసి 7738299899 నంబర్‌కు మెసేజ్ పంపడం ద్వారా వివరాలు పొందవచ్చు. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఇంత త్వరగా వడ్డీ జమ కానుండటంతో ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

Royal Enfield Hunter 350: కొత్త రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 వచ్చేసింది.. ధర తక్కువ.. అదిరే పర్ఫార్మెన్స్.. యూత్ కోసం స్పెషల్ కలర్స్..!!