2 Percent DA Hike: ఆ రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. డీఏ 2శాతం పెంపు..!!

2 Percent DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం 2శాతం డీఏ పెంచుతున్నట్లు ప్రకటన వెలువడగానే ఉద్యోగులు ఆనందంతో ఎగిరిగంతేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాల ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ముఖాల్లో సంతోషం వెల్లివిరుస్తోంది. మొన్న మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం 2శాతం డీఏను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటిస్తే.. నిన్న బీహార్ లో కొత్తగా ఏర్పడిన బీజేపీ సర్కార్ కూడా డీఏను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. తాజాగా రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం కూడా డిఏ 2 శాతం ఆమోదించడంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు ప్రయోజనం పొందనున్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల పెన్షన్ తోపాటు బకాయిల ప్రయోజనాం కూడా లభిస్తుంది.
రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం కరువు భత్యం 2 శాతం పెంచేందుకు ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు భారీగా రిలీఫ్ లభించింది. ముఖ్యమంత్రి భజన్ లాల్ శర్మ ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత ఆర్థిక శాఖ ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఈ నిర్ణయంతో డీఏ 58శాతం నుంచి 60శాతానికి పెరుగుతుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల సుమారు 7.02లక్షల మంది రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు, 5,44 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. అదనంగా పెరిగిన డీఏతో పంచాయితీ సమితీ, జిల్లా పరిషత్ ఉద్యోగులు కూడా భారీగా లబ్ది పొందుతారు.
ఈ పెంపు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. బకాయిలు ఉన్న ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు కూడా ఈ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఉద్యోగులు వారి మే నెల జీతాలతోపాటు పెంచిన డీఏను నగదు రూపంలో చెల్లిస్తారు. జనవరి 1 నుంచి ఏప్రిల్ 30 వరకు ఉన్న కాలానికి సంబంధించిన బకాయిలను వారి జీపీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ చేస్తారు.
పెన్షనర్లకు జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా పెంచిన డీఏను పూర్తిగా చెల్లిస్తారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాపై ఏటా సుమారు రూ. 1156 కోట్ల అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతుంది. అయితే పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం నుంచి ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు బిగ్ రిలీఫ్ కలిగించి వారి కనుగోలు శక్తిని మెరుగుపరుస్తుందని సర్కార్ భావిస్తోంది.
ఏప్రిల్ 18న కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ఉద్యోగులకు ఇచ్చే డీఏను 2శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనిని అనుసరించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇదే మాదిరి డీఏను పెంచింది. రాజస్థాన్ లో సాంప్రదాయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం వెలువడిన కొద్ది రోజుల్లోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డీఏను సవరిస్తూ వస్తోంది.