School Holiday: స్కూల్ విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ వారంలో వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు..!

School Holiday: పాఠశాల విద్యార్థులకు పండగలాంటి వార్త. మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా ఈ వారంలో పిల్లలకు నాలుగు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఇప్పటికే ఎలక్షన్స్ రోజున స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసినా, క్లాస్లు నిర్వహించినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎన్నికల అధికారులు చెప్పారు. దీంతో వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు రానుండటంతో.. విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేస్తున్నారు.
సాధారణంగా ఫిబ్రవరి నెలలో స్కూళ్లకు ఎక్కువగా సెలవులు ఉండవు. కానీ మున్సిపల్ ఎన్నికల హడావిడి కారణంగా పాఠాశాల, కాలేజీ విద్యార్థులకు సెలవులు వస్తున్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్, కౌంటింగ్ దృష్ట్యా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి 11, గురువారం రోజున పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 13న ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా ఆయా స్కూళ్లు, కార్యాలయాలకు సెలవులు ఉండనున్నాయి.
ఇక కౌంటింగ్ కేంద్రాలుగా పాఠశాలలను లేదా దానికి సమీపంలోని భవనాలు వినియోగించనున్నారు. అందుకే ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే.. మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాలకు మాత్రమే ఈ సెలవులు అమలులో ఉంటాయి.
తర్వాత వచ్చేది రెండో శనివారం కావడంతో ఆ రోజు ఎలాగూ స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుంది. ఇక ఆదివారం సాధారణంగానే సెలవు రోజు. అంటే దాదాపు వారంలో నాలుగు రోజుల పాటు సెలవులు రానున్నాయి.
కాబట్టి ఈ వారంలో పలు జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు నాలుగు రోజులు సెలవు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ సెలవులపై అధికారులు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో దీనిపై ప్రకటన రానుంది.