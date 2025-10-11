English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana Students: విద్యార్థులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. స్కూళ్లలో బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్.. మెనూ ఏంటంటే..!

Telangana Students: విద్యార్థులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. స్కూళ్లలో బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్.. మెనూ ఏంటంటే..!

Telangana Govt Key Decisions: రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకాన్ని అమలు చేయనుంది. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి ఈ విషయంపై విద్యాశాఖ అధికారులకు సూచనలు చేశారు. దీంతో ఈ స్కీమ్ అమలుపై అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్‌లో అందించే టిఫిన్స్ మెనూను సైతం రెడీ చేశారు.
 
రాష్ట్రంలో 24,277 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో 18 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకంతో పాటు రాగి జావా అందిస్తున్నారు. అయితే, వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి విద్యార్థులకు మార్నింగ్ టిఫిన్ కూడా అందించేలా బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్‌ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 

ఇటీవల చెన్నైలో జరిగిన ఓ సమావేశంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి.. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి తెలంగాణలోనూ విద్యార్థులకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకం అమలు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఇక సీఎం సూచన మేరకు వచ్చే ఏడాది నుంచి బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకం అమలుకు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారులు నిధుల కేటాయింపుపై ప్రతిపాదనలు తయారు చేశారు. 

ప్రైమరీ స్కూల్ విద్యార్థులకు రోజుకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 8.. హైస్కూల్ విద్యార్థులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.11 చొప్పున ఖర్చు చేయాలని ప్రతిపాదనలు రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. అధికారుల లెక్కల ప్రకారం.. ఈ పథకం కోసం ప్రతీ సంవత్సరం రూ. 400 కోట్ల నుంచి రూ. 500 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం నాటి నుంచి బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది.   

ఇక ఈ పథకం కింద ఉదయం వేళ విద్యార్థులకు అందించే టిఫిన్స్ మెనూను అధికారులు రెడీ చేశారు. వారంలో మూడు రోజులు రైస్ ఐటెమ్స్ అనగా పొంగల్, కిచిడీ, జీరారైస్.. మరో రెండు రోజులు రవ్వ ఐటెమ్స్ అనగా గోధుమ రవ్వ, బొంబాయి రవ్వ ఉప్మా ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ఇక మరోక రోజు బోండా ఇవ్వాలని అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు.  

వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వం అమలు చేయబోయే బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్ బాధ్యతను ఏజెన్సీలు లేదా ఎన్జీవోలకు అప్పగించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల ఎన్జీవోలు బ్రేక్ ఫాస్ట్ అందిస్తున్నాయి. వాళ్లు ముందుకొస్తే ఆ ప్రాంతంలో వారికే బాధ్యతలు ఇవ్వాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఎన్జీవోలు ముందుకురాని చోట ప్రస్తుతం ఉన్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఏజెన్సీలకు అప్పగించనున్నారు. దీనికి గాను అదనపు గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

