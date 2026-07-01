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పదవీ విరమణ రోజునే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్.. ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర సంచలన ఆదేశాలు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 01, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:45 AM IST

తిరుమలలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. పదవీ విరమణ పొందుతున్న పలువురు ఉద్యోగులను సన్మానించారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ ఈవో శ్రీ ముద్దాడ రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ, రిటైర్మెంట్ రోజునే ఉద్యోగులకు అన్ని బెనిఫిట్స్ అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

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టిటిడి

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో సందడి నెలకొంది. టీటీడీ ఉద్యోగుల సంక్షేమ విభాగం డిప్యూటీ ఈవో శ్రీ ఆనంద రాజు ఆధ్వర్యంలో, టీటీడీ ఈవో జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి 122 మంది  రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులకు సామూహిక సన్మానం చేశారు.  

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టిటిడి ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర

మంగళవారం మహతి ఆడిటోరియంలో ఈ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ, సుదీర్ఘ కాలం పాటు టీటీడీకి సేవలు అందించి పదవీ విరమణ పొందుతున్న వారికి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వెంటనే అందేలా చూడాలని పేర్కొన్నారు.  

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టీటీడీ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్

అంతేకాకుండా, వివిధ శాఖల్లో వివిధ హోదాల్లో విధులు నిర్వహించి రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు, వారు పదవీ విరమణ చేసిన రోజే వారి ఖాతాల్లో నగదు జమ అయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను సూచించారు.   

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తిరుమల లేటెస్ట్ న్యూస్

ప్రతిరోజూ సరాసరి 75 వేల మందికి పైగా భక్తులకు సేవలు అందిస్తున్న ఉద్యోగులను ఆయన అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేఈవో డాక్టర్ ఏ శరత్ మాట్లాడుతూ, జూన్ 30వ తేదీన పదవీ విరమణ పొందిన 122 మంది టీటీడీ ఉద్యోగులను పండగ వాతావరణంలో సన్మానించామని, టీటీడీ ఈవో ఆలోచనల మేరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపారు.  

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ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వార్తలు

రిటైర్ అయిన ఈ టీటీడీ ఉద్యోగులను శ్రీవారి లడ్డు, అమ్మవారి కుంకుమ, పసుపు, రవిక, అక్షింతలు, తీర్థం, శాలువాతో సత్కరించారు. దీనితో పాటు పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులను నేరుగా వారి ఇళ్లకు చేర్చేందుకు వాహనాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.   

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

వేడుకగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు, ఉద్యోగులు ,వారి కుటుంబ సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.  

TAGS:
ttd eo muddada ravichandra
TTD Latest News
ttd employees retirement benefits
ttd retirement news

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