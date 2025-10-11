Canara Bank Jobs: డిగ్రీ పాసయ్యారా.. కెనరా బ్యాంక్ నుంచి గుడ్ న్యూస్.. రూ.24 వేల జీతంతో ట్రైనీ జాబ్స్..

Canara Bank Job Notification 2025 For Freshers: దీపావళి పూట కెనరా బ్యాంక్ నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. కెనరా బ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్ అనే పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. ముందుగా ట్రైన్లుగా ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Canara Bank Job Notification 2025 For Freshers In Telugu: మీరు బ్యాంకింగ్ రంగంలో స్థిరపడడాలనుకుంటున్నారా? అలాగే మంచి జాబ్ కోసం వెతుకుతున్నారా? ఈ స్టోరీ మీకోసమే.. ప్రముఖ బ్యాంక్ కెనరా నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. కెనరా బ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్ రిక్రూట్మెంట్ కింద కొన్ని పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ట్రైనీ పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా విద్యాభ్యాసం పూర్తయిన వెంటనే జాబ్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఈ రిక్రూట్మెంట్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ట్రైనీ సెక్యూరిటీస్ రిక్రూట్మెంట్ భాగంలో విద్యార్హత వివరాల్లోకి వెళితే తప్పకుండా ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టులో కనీసం గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.. అంతేకాకుండా 50 శాతం మార్కులతో పాసై ఉండాల్సి ఉంటుంది.. అలాగే వయోపరిమితి పరంగా తప్పకుండా ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకునే వారు 20 నుంచి 30 సంవత్సరాలలోపు ఉండాల్సి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఇంతకుముందు క్యాపిటల్ మార్కెట్తో పాటు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులకు 10 సంవత్సరాల పాటు ప్రత్యేకమైన సర్టిఫికేషన్ సడలింపులను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు తప్పకుండా కంప్యూటర్పై సరైన పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ పోస్టులకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మాత్రమే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం.
కెనరా బ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్ జీతం వివరాల్లోకి వెళితే.. అభ్యర్థులు ట్రేనిగా నియామకం పొందితే.. వారి స్టైఫండ్ రూ.22 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా రూ.2 వేల వరకు ప్రత్యేకమైన ఇన్సెంటివ్స్ కూడా లభిస్తాయి. దీంతో శిక్షణ సమయంలోనే మొత్తం ప్రతినెల రూ.24 వేల వరకు జీతం లభిస్తుంది.
ఈ జాబ్స్కి సంబంధించిన ఎంపిక ప్రక్రియ అనేది.. ఎలాంటి ప్రాత పరీక్ష లేకుండా జరుగుతున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులను దరఖాస్తుల స్క్రీనింగ్తో పాటు ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ఎంపిక చేయబోతున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే ఇంటర్వ్యూలు అనేవి ఆన్లైన్తో పాటు ఆఫ్లైన్లో కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు.
కెనరా బ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు canmoney.in/careers అనే వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో ఒక అప్లికేషన్ లింకు కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి నేరుగా అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి.. ఆ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.