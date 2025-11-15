PM KISAN: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 21వ విడత డబ్బులు ఎప్పుడంటే..?

Good News To Farmers PM KISAN 21st Instalment Updates Know When Credit Rs 2000: రైతులకు ఇచ్చే అత్తెసరు పెట్టుబడి సహాయం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక కొర్రీలు పెడుతోంది. పెద్ద ఎత్తున రైతులను తొలగిస్తున్న క్రమంలో తాజాగా 21వ విడత పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిని కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయనుంది. మరి ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన రైతుబంధును కాపీని కొట్టి దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్న పథకమే కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి. రైతులకు పెట్టుబడి సహాయం అందించే పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ప్రారంభించింది. విడతల వారీగా పెట్టుబడి సహాయం అందిస్తుండగా.. తాజాగా 21వ విడత పెట్టుబడి సహాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
21వ పీఎం కిసాన్ పెట్టుబడి సహాయం ఎప్పుడు చెల్లిస్తారనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. రైతులు పెట్టుబడి సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తుండగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటన చేసింది. పీఎం కిసాన్ నిధిని ఎప్పుడు విడుదల చేస్తామనేది ప్రకటించింది.
పీఎం కిసాన్ 21వ విడతగా రూ. 2,000 పెట్టుబడి సహాయం ఈనెల 19వ తేదీన విడుదల చేయనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం PM-KISAN యొక్క 21వ విడతను 2025 నవంబర్ 19న విడుదల చేస్తుంది. రైతులకు నేరుగా ప్రత్యక్ష ఆదాయ లబ్ధి చేకూరనుంది. 2019లో ప్రారంభించినప్పటి నుంచి పీఎం కిసాన్ నిధి 20 వాయిదాలు చెల్లించగా.. తాజాగా 21వ విడత ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది.
పీఎం కిసాన్ నిధిలో అధిక మొత్తంలో రైతులకు కోత వేస్తున్నారు. వివిధ నిబంధనల పేరు చెప్పి పీఎం కిసాన్ జాబితా నుంచి రైతుల పేర్లు తొలగించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రస్తుతం పీఎం కిసాన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 11 కోట్ల రైతు కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇప్పటివరకు పీఎం కిసాన్ పేరిట కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.3.70 లక్షల కోట్లను రైతులకు బదిలీ చేసింది.
కేంద్ర పెట్టుబడి సహాయం పొందేందుకు రైతులు అన్నీ అప్డేట్లో ఉండాలి. కేవైసీ ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఆధార్ ఆధారిత ఈ-కేవైసీ, మొబైల్ యాప్, ఆన్లైన్ స్టేటస్ చెక్లు, కిసాన్ ఈ-మిత్ర చాట్బాట్తో రైతులు తమ వివరాలు అప్డేట్ చేసుకోవాలి.
అప్డేట్ పొందిన రైతులకు ప్రధానమంత్రి-కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి 21వ విడత డబ్బులు నవంబర్ 19వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్లు కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. అర్హత కలిగిన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి నేరుగా రూ.2,000 బదిలీ చేయనుంది.