/DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన ముఖ్యమంత్రి.. డీఏ పెంపుతో భారీ లాభం..ఒక్కసారిగా పెరిగిన డీఏ..!

DA Hike:తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు భారీ శుభవార్త చెప్పారు. డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) ను 2 శాతం పెంచుతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇప్పటివరకు 58 శాతంగా ఉన్న డీఏ ఇప్పుడు 60 శాతానికి పెరిగింది. ఈ పెంపు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 16 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లు లాభపడనున్నారు. పెరిగిన డీఏ కారణంగా ఉద్యోగుల జీతాల్లో కొంత అదనపు మొత్తం చేరనుంది. పెన్షనర్లు కూడా ఎక్కువ మొత్తాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు చేరవేయడంలో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని చెప్పారు. వారి సేవలను గుర్తించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏ పెంపు చేసిన విధంగానే తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం కల్పిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
ఈ డీఏ పెంపు వల్ల రాష్ట్ర ఖజానాపై సంవత్సరానికి సుమారు రూ.1,230 కోట్ల అదనపు భారం పడనుందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. అయినప్పటికీ ఉద్యోగుల సంక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ వ్యయాన్ని భరిస్తామని తెలిపింది.
ఇక మరోవైపు తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత మరో సంచలన విషయం బయటకు వచ్చింది. చెన్నై విమానాశ్రయంలో విదేశీ పాస్పోర్ట్ కలిగిన పలువురిని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వేలికి ఓటింగ్ సమయంలో వేసే సిరా గుర్తులు కనిపించడంతో అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
కెనడా, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలకు వెళ్లేందుకు వచ్చిన కనీసం 17 మందిని విచారణ కోసం పోలీసులకు అప్పగించారు. వీరిలో ఇద్దరు పెరంబూర్, కేకే నగర్ నియోజకవర్గాల్లో ఓటు వేసి ఉండొచ్చని ప్రాథమిక విచారణలో తెలిసింది. నకిలీ పత్రాలతో ఓటింగ్ జరిగిందా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.