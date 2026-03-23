Kavya Maran: కావ్య పాపకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. సన్ రైజర్స్‌లోకి స్టార్ బౌలర్ ఎంట్రీ!

Good News To Kavya Maran A Head IPL 2026 Season: సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రెండో ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీ కోసం తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తున్న సన్‌రైజర్స్‌ యజమాని కావ్య మారన్‌కు భారీ బూస్ట్‌ ఇచ్చే పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాద్‌ జట్టులోకి స్టార్‌ బౌలర్‌ అడుగుపెట్టనున్నాడు. అతడి ఎంట్రీకి లైన్‌ క్లియర్‌ అవడంతో కావ్య పాప ఫుల్‌ ఖుషీలో మునిగింది.
ఐపీఎల్‌-2026 సీజన్ కొన్ని రోజుల్లో ప్రారంభం కానుండగా.. తొలి మ్యాచ్‌ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ వర్సెస్‌ ఆర్సీబీ జరగనుంది. ఇప్పటికే ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ ప్రాక్టీస్‌ మొదలుపెట్టింది. డిఫెండింగ్‌ చాంపియ్‌ను ఓడించి సత్తా చాటాలని కాటేరమ్మ కొడుకులు తహతహలాడుతున్నారు. ఈ సమయంలో జట్టుకు భారీ బలం చేకూరనుంది. జట్టులోకి స్టార్‌ బౌలర్‌ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు.

శ్రీలంక ఫాస్ట్ బౌలర్ ఎషాన్ మలింగ జట్టులోకి వచ్చేందుకు మార్గం సుగమమైంది. అతడు తన ఫిట్‌నెస్ టెస్టును క్లియర్ చేయడంతో తొలి మ్యాచ్‌కే మలింగ అందుబాటులోకి రానున్నాడు. దీంతో సన్‌రైజర్స్‌ బౌలింగ్‌ దళం బలం పెంచుకుంది. ఈ వార్తతో ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ మరింత బలంగా మారనుంది.

ఐపీఎల్‌లో ఆడేందుకు ఎషాన్‌ మలింగకు శ్రీలంక క్రికెట్  'నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్' మంజూరు చేసింది. ఎన్‌ఓసీ ఇవ్వడంతో మలింగ రెండు రోజుల్లో హైదరాబాద్‌ జట్టుతో కలవనున్నాడు. 

ఫిబ్రవరిలో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన టీ20 సిరీస్‌లో మలింగ గాయపడడంతో ఐపీఎల్‌లో ఉంటాడా లేదా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. గాయం నుంచి కోలుకున్న మలింగ వారం కిందట శ్రీలంక క్రికెట్ నిర్వహించిన ఫిట్‌నెస్ పరీక్షలలో మలింగ మాత్రం అర్హత సాధించలేకపోయాడు. దీంతో సన్‌రైజర్స్‌ మరింత ఉత్కంఠకు లోనయ్యింది.

తాజాగా చేసిన ఫిట్‌నెస్‌ పరీక్షల్లో మలింగ ఉత్తీర్ణత సాధించడంతో మలింగ ఆరంభ మ్యాచ్‌లకు అందుబాటులోకి రానున్నాడు. మలింగ రాకతో సన్‌రైజర్స్ బౌలింగ్ దళం బలీయంగా మారనుంది. 

ఐపీఎల్‌ 2025లో మలింగ 7 మ్యాచ్‌లు ఆడి 13 వికెట్లు తీసి సత్తా చాటాడు. అద్భుతమైన యార్కర్లతో ప్రత్యర్ధి బ్యాటర్లను చిత్తు చేస్తాడు. మలింగ రాకతో ప్యాట్ కమ్మిన్స్ లేని లోటు తీరనుంది. దీంతో మార్చి 28వ తేదీన జరగనున్న తొలి మ్యాచ్‌లో మలింగ ఎన్ని వికెట్లు తీస్తాడో ఆసక్తికరంగా మారింది.

Deepika Padukone: దీపిక అదృష్టవంతురాలు.. రణవీర్ సింగ్ పక్కన పడుకుంటుంది..యూట్యూబర్ పోస్ట్ కి దర్శకుడు రిప్లై..!